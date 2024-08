Omicidio Salis, una sola fucilata fatale 

Un’unica fucilata. Un solo colpo all’addome che si è rivelato fatale per Francesco Salis, il 44enne ucciso dal suo compaesano. L’autopsia, effettuata ieri al San Martino, ha confermato quanto emerso già nella notte fra venerdì e sabato quando il muratore è stato colpito in via Dante. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per definire meglio il quadro anche se l’ammissione di responsabilità da parte di Andrea Giuntoli e alcune testimonianze da subito hanno contributo a delineare i contorni della vicenda.

L’esame

Il medico legale Roberto Demontis ha ricevuto l’incarico ieri mattina, poi subito in ospedale per eseguire l’esame autoptico che è andato avanti fino al primo pomeriggio. Dall’autopsia è emerso che è stato esploso un solo colpo a distanza ravvicinata, dall’alto verso il basso: il fucile caricato a pallini ha colpito il basso ventre senza lasciare scampo al muratore. Francesco Salis, nonostante i soccorsi immediati, è morto poco dopo al San Martino. Il medico ha effettuato anche altri esami, la relazione sarà depositata fra novanta giorni. La salma di Salis è stata restituita ai familiari, oggi alle 16.30 il funerale.

Le indagini

Continuano intanto gli accertamenti dei carabinieri, venerdì al comando provinciale è in programma un accertamento irripetibile sulla Giulietta Alfa Romeo di Giuntoli: gli uomini del nucleo investigativo dovranno verificare la presenza di eventuali tracce dello sparo sull’auto. Si cerca poi di chiarire meglio il movente dell’omicidio che sembra restare comunque nell'ambito dei futili motivi. Salis e Giuntoli avrebbero iniziato a discutere in un bar del centro, sembra che il muratore non avesse gradito alcuni apprezzamenti rivolti dall’operaio a una sua nipote. Non è chiaro poi se siano dati appuntamento in via Dante per chiarire, oppure se Salis con un bastone e poi una roncola sia andato dietro a Giuntoli fino a quando la situazione non è precipitata. Di certo in via Dante erano presenti anche la nipote e un’altra ragazza, ci sarebbe stata una colluttazione poi dal fucile da caccia è partito quel colpo che non ha lasciato scampo a Salis.

In cella

Andrea Giuntoli poi si sarebbe allontanato, è stato raggiunto a casa dai carabinieri e ha ammesso le proprie responsabilità. Assistito dall’avvocato Patrizio Rovelli, si trova in carcere con l’accusa di omicidio volontario; la famiglia di Francesco Salis è assistita dall’avvocato Fabio Costa.

