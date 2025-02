Omicidio Salis, il pm: giudizio immediato 

Omicidio Salis, giudizio immediato il 9 aprile in Corte d’Assise di Cagliari. La richiesta del pubblico ministero Andrea Chelo è stata accolta dalla giudice per le indagini preliminari Federica Fulgheri cha ha fissato l’udienza ad aprile per Andrea Giuntoli, il 43enne accusato di aver esploso una fucilata contro il compaesano Francesco Salis. Il delitto risale alla notte del 9 agosto scorso, al termine di una discussione fra i due. Ora, salvo istanze della difesa, l’avvocato Patrizio Rovelli, si andrà a dibattimento il 9 aprile. Persone offese sono i tre fratelli di Salis, assistiti dall’avvocato Fabio Costa.

Il delitto

L’omicidio sembra essere scaturito per futili motivi. Salis e Giuntoli avrebbero iniziato a discutere in un bar del centro di Santa Giusta, sembra che il muratore non avesse gradito alcuni apprezzamenti rivolti dall’operaio a una sua nipote. Non è chiaro poi se siano dati appuntamento in via Dante per chiarire, oppure se Salis con un bastone e poi una roncola sia andato dietro a Giuntoli fino a quando la situazione non è precipitata. Di certo in via Dante erano presenti anche la nipote e un’altra ragazza e un altro uomo. Sarebbe scoppiata una colluttazione, erano saltati fuori un bastone e una roncola. Poi dal fucile era partito quel colpo che non ha lasciato scampo a Salis: un colpo, come era emerso anche dall’autopsia effettuata dal medico legale Roberto Demontis. Nonostante i soccorritori siano arrivati immediatamente Salis era deceduto poco dopo all’ospedale San Martino. Andrea Giuntoli poi si sarebbe allontanato, era stato raggiunto a casa dai carabinieri e aveva ammesso le proprie responsabilità. Da allora si trova in carcere con l’accusa di omicidio volontario, porto illegale di fucile e coltello a serramanico.

Le indagini

Una terza persona avrebbe assistito al delitto. Un elemento emerso successivamente, alla luce del racconto di un testimone. Nella discussione animata erano saltati fuori un bastone, una roncola e il fucile a pallini, quello di Andrea Giuntoli che aveva esploso un colpo a distanza ravvicinata su un fianco di Francesco Salis: quel colpo si rivelò poi letale per Salis. Secondo l’avvocato Rovelli, sarebbe stata legittima difesa.

