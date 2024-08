Omicidio Salis, Giuntoli resta in carcere 

Non sarebbe stato un chiarimento a due. In via Dante, Andrea Giuntoli e Francesco Salis non erano soli. C’erano anche la nipote della vittima e un’altra ragazza, che adesso diventano testimoni chiave per ricostruire quei minuti di tensione sfociati nel sangue. È uno degli elementi nuovi che emerge dall’indagine sulla morte del muratore di 44 anni ucciso con una fucilata nella notte fra venerdì e sabato da Giuntoli. L’operaio, 43enne, resta in carcere con l’accusa pesantissima di omicidio volontario. Oggi intanto sarà conferito l’incarico per l’autopsia.

L’udienza

Ieri, assistito dall’avvocato d’ufficio Antonello Casula, Giuntoli si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’udienza di convalida (in serata ha nominato come legale di fiducia l’avvocato Patrizio Rovelli). La Gip Federica Fulgheri ha confermato l’arresto su richiesta del pm Andrea Chelo, che coordina le indagini. Oggi intanto c’è attesa per i primi riscontri dell’autopsia, un passaggio fondamentale per definire ulteriormente il quadro sulla morte di Francesco Salis che, stando a quanto emerso dai primi riscontri, sarebbe stato colpito da una fucilata all’addome che si è rivelata fatale. Nonostante i soccorsi tempestivi, è morto poco dopo l’arrivo al San Martino.

Le indagini

Proseguono le indagini dei carabinieri che dopo i rilievi effettuati in via Dante e a casa di Giuntoli e aver visionato le immagini di alcune telecamere della zona, hanno sentito da subito proprio le due ragazze che erano presenti in via Dante al momento della lite. Dalle varie testimonianze è emerso che la discussione fra Giuntoli e Salis sarebbe iniziata intorno alla mezzanotte in un bar del centro del paese a causa di alcuni apprezzamenti che l’operaio avrebbe rivolto alla nipote del muratore (anche se sembrerebbe che i dissapori andassero avanti da giorni). Poi tutti si sarebbero allontanati dal locale ma non è chiaro se i due uomini si fossero dati appuntamento in via Dante per un chiarimento oppure se siano finiti casualmente nella strada delle scuole elementari (un percorso di passaggio verso l’abitazione di Giuntoli). Stando alle testimonianze, Salis teneva in mano prima un bastone e poi avrebbe impugnato una roncola forse per essere più convincente con il rivale. L’operaio per tutta risposta ha imbracciato il fucile da caccia (che pare tenesse in macchina) esplodendo un colpo che ha ferito il muratore all’addome. La famiglia di Francesco Salis si è affidata all’avvocato Fabio Costa.

