Omicidio Pusceddu, ore contate 

L’aggressione del 28 aprile sulla provinciale dell’Iglesiente e poi la misteriosa “visita” di uno sconosciuto nella sede dell’Intervol di Berchidda. Sarebbero questi due episodi ad avere portato i Carabinieri sulle tracce della persona che la sera del sette agosto ha ucciso Marco Pusceddu. Stando a indiscrezioni sono ore decisive per le indagini sulla “esecuzione” del soccorritore del 118, avvenuta nei locali dell’Intervol di Buddusò. La Procura di Sassari avrebbe messo insieme numerosi elementi su un soggetto che potrebbe essere stato anche iscritto nel registro degli indagati, anche se sul punto la riservatezza imposta dai pm impedisce qualsiasi ulteriore approfondimento. La polizia giudiziaria avrebbe ricostruito il contesto dell’omicidio puntando ad alcune situazioni che riguardano la vita privata della vittima.

Il tentato omicidio

I Carabinieri (di Ozieri, Sassari e Iglesias) avrebbero trovato preziosi elementi accendendo i riflettori su quanto avvenuto il 28 aprile in una piazzola della provinciale dell’Iglesiente, nei pressi di un’area di servizio. Pusceddu rimase vittima di una aggressione che è a tutti gli effetti un tentato omicidio. Fu colpito alla testa da un pesante oggetto contundente e rischiò di morire. Marco Pusceddu venne ricoverato in ospedale a Cagliari dove era rimasto per diverse settimane. Gli investigatori avrebbero ricostruito nel dettaglio i fatti del 28 aprile, identificando delle persone che ebbero dei contatti con il soccorritore del 118. La chiave del delitto del 7 agosto sarebbe collegata alla aggressione di tre mesi fa. ll condizionale è d’obbligo, perché i fatti del 28 aprile si intrecciano anche ad altre vicende. Pusceddu, in sostanza, era braccato: il trasferimento a Buddusò non aveva fatto desistere chi lo stava cercando. Da segnalare anche la presenza di uno sconosciuto nella sede dell’Intervol di Berchidda, dove la vittima ha lavorato prima di spostarsi a Buddusò. Non è escluso che la Procura di Sassari abbia nel mirino più di una persona per il delitto del sette agosto

