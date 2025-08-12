Omicidio Pusceddu, le mosse dell’assassino 

Semiautomatica, 5 colpi sparati, 4 a bersaglio. L’assassino di Marco Pusceddu ha usato una pistola di piccolo calibro di cui i carabinieri cercano di ricostruire l’origine, alla luce dell’autopsia sul corpo di lunedì, e della "impronta” che ogni arma porta con sé. Sono indizi labili perché, anche se si arrivasse a individuarla, potrebbe ad esempio avere la matricola abrasa rendendo impossibile o quasi arrivare a scovare chi l'ha usata. Il cui profilo è complesso e aperto a varie interpretazioni proprio a partire dal gesto omicida. Perché ha mirato al petto della sua vittima e non alla testa, il che sarebbe stato l’eventuale segno di una abilità balistica superiore. Il campo delle ipotesi resta vago, magari escludendo il sicario professionista ma di certo non contemplando lo sprovveduto. D’altra parte è proprio questo “stare nel mezzo” a rendere complicate le indagini, anche in relazione all’altro indizio, quello del volto. In parte coperto da un cappuccio ma senza un passamontagna, ad esempio, che annullasse ogni fattezza riconoscibile, una precauzione mancata, inspiegabile anche se il killer ha agito al buio. Mancano agli inquirenti gli elementi oggettivi per percorrere una pista più che un’altra e, anche se marginale, non si può nemmeno escludere quella lavorativa. Il compito degli investigatori sarà lungo, a meno di un colpo di fortuna. (e.fl.)

