Omicidio per lo sfratto, il pm chiede 13 anni 

La condanna a 13 anni e 4 mesi di reclusione è stata sollecitata al termine della sua requisitoria dal pubblico ministero Gaetano Porcu al processo che vede imputato il 77enne, Luigi Piras, accusato dell’omicidio volontario dell’imprenditore Antonio Pisu, 79 anni, ucciso il 28 dicembre 2021 al termine di una lite.

Il delitto

L’omicidio era avvenuto in via Agricola, nell’abitazione di proprietà dell’imprenditore dove l’imputato viveva. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, la lite tra i due sarebbe scoppiata perché Luigi Piras aveva comprato la mansarda con una scrittura privata, ma la vendita dell'immobile poi era saltata (ovvero il notaio non aveva potuto registrare il passaggio di proprietà), visto che il locale sarebbe stato abusivo. Da qui il contenzioso tra l'inquilino e il proprietario di fatto: il primo pretendeva la restituzione dei soldi, il secondo la liberazione della casa. Una serie di discussioni e litigi, l'ultimo nella mattina del 28 dicembre di due anni fa era finito a colpi di pistola.

L'autopsia eseguita dal medico legale, Roberto Demontis, aveva fatto emergere che Pisu era morto perché raggiunto da tre colpi al petto.

L’imputazione

Al termine delle indagini, il pubblico ministero Porcu aveva contestato al pensionato l'omicidio volontario, ma senza aggravanti. Di fatto, per la Procura, quello avvenuto sarebbe stato un delitto d’impeto, commesso al termine della lite. Le verifiche della Squadra Mobile avevano, infatti, dimostrato che a sparare era stata una pistola regolarmente detenuta e che non c’era stata premeditazione. Da qui la richiesta di rinvio a giudizio al Gup che ha permesso all’avvocato difensore, Michele Zuddas, di ottenere il processo con l’abbreviato (rito che, in caso di condanna, concede all’imputato un terzo di sconto sulla pena finale).

La requisitoria

Ieri mattina, davanti alla giudice Manuela Anzani, il pubblico ministero ha ricostruito i contorni della vicenda, chiarendo come dalla violenta discussione si è poi arrivati al delitto. Luigi Piras era poi stato fermato prima dai familiari della vittima, poi dagli agenti della squadra volante della Questura, supportati poco dopo dagli investigatori della Squadra Mobile e dagli specialisti della Scientifica. Al termine della discussione il pm ha chiesto la condanna a 13 anni e 4 mesi. Il 26 aprile parleranno le parti civili e ci sarà l’arringa della difesa. Lo stesso giorno la giudice potrebbe ritirarsi in camera di consiglio per la sentenza.

