Omicidio Paez: indagini a una svolta 

Sono vicine ad una svolta le indagini sull’omicidio di Angel Paez, l’argentino di 69 anni, massacrato nella sua casa di via Marche, a Olbia, e morto alla fine dello scorso anno nell’ospedale Giovanni Paolo II, dopo mesi di agonia. La Procura avrebbe raccolto nuovi elementi a carico di Michael Brundu, Giuliano Petta e Alex Russo, tutti di Olbia, arrestati con l’accusa di avere picchiato brutalmente il cuoco, colpendolo anche con un oggetto contundente. I pm avrebbero avuto le prime conclusioni informali della perizia medico legale. La vittima sarebbe stata raggiunta da diversi colpi molto violenti alla testa. Stando agli elementi raccolti dalla polizia giudiziaria, nella casa della vittima entrarono, almeno due volte, Michael Brundu e Giuliano Petta, mentre Alex Russo, difeso dalla penalista Cristina Cherchi, avrebbe fatto da palo. Ma a questo punto, la posizione di Russo è tutta da verificare, perché l’uomo sostiene di non avere raggiunto via Marche, con la consapevolezza che la spedizione punitiva aveva l’obiettivo di eliminare la vittima. L’ultimo tassello dell’inchiesta è strettamente legato alle valutazioni del medico legale su quanto avvenuto durante i dieci mesi di ricovero di Angel Paez.

