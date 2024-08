Omicidio o incidente? Sopralluogo a Liscia di Vacca 

Si complica l’indagine sull’omicidio del pensionato Tonino Pirastru, l’uomo di 76 anni investito il 3 luglio davanti alla sua abitazione di Liscia di Vacca (Porto Cervo). Indagato è il vicino di casa della vittima, il sassarese Mario Masala. Nei giorni scorsi il perito della pm Milena Aucone, l’ingegnere Marco Pes, ha effettuato un sopralluogo tecnico sul luogo della tragica fine di Pirastru. Erano presenti anche i difensori di Mario Masala, Giancarlo Frongia e Domenica Gala. La tesi della Procura è che Masala abbia investito volontariamente Pirastru con il suo furgone, i rapporti tra i due erano pessimi. Ma l’attività tecnica ordinata dalla pm Aucone dimostra i dubbi sulla stessa tesi accusatoria. La contestazione è omicidio volontario e il personale della Polstrada di Sassari e di Olbia avrebbe un testimone oculare. Ma viene presa in considerazione anche la ricostruzione della difesa, secondo i legali di Masala la morte di Pirastru è il risultato di un fatto accidentale. Il perito ha effettuato delle misurazioni sulla strada, a Liscia di Vacca, e sono state scattate delle foto aeree con un drone. Consulente della difesa è l’ingegnere Stefano Ferrigno. Masala, per ora, resta in libertà. I parenti della vittima sono assistiti dagli avvocati Elias Vacca ed Ezia Orecchioni.

