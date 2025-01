Omicidio nella via dello shopping 

Bergamo . Omicidio nel cuore delle vie dello shopping. Ieri, poco prima delle 15.30, nella centralissima via Tiraboschi, è stato accoltellato a morte il responsabile della vigilanza privata del supermercato Carrefour e immediatamente è scattata la caccia all’uomo. La vittima si chiamava Mamadi Tunkara, era nato in Gambia 36 anni fa. Tutti lo chiamavano Lookman, per la somiglianza con il calciatore dell’Atalanta. Stava andando in bicicletta verso il supermercato per iniziare il turno di lavoro. Arrivato all’altezza del passaggio Pierantonio Cividini, una piccola galleria di negozi, è stato spintonato da un uomo, è caduto a terra ed è stato colpito a morte, con quattro o cinque coltellate. I soccorsi del 118 sono stati tempestivi, ma per Tunkara non c’è stato nulla da fare.

L’occhio delle telecamere

L’omicida è scappato ed è ricercato dalle pattuglie della polizia, sul posto assieme alla scientifica. Fondamentali saranno le riprese delle telecamere della zona, presenti anche nel passaggio coperto dove si è consumato il delitto. L’omicidio è avvenuto nel pieno centro di Bergamo, a pochi metri dal Sentierone, la strada principale della movida della città bassa, di fronte a Palazzo Frizzoni, sede del municipio, anche la ruota panoramica. La zona di via Tiraboschi era dunque frequentata. Diversi testimoni che hanno assistito all’omicidio sono stati sentiti dalla polizia. Le indagini della questura sono coordinate dal sostituto procuratore Silvia Marchina.

Le indagini

Difficile pensare a un delitto casuale: stando a quanto trapela, i due uomini si conoscevano o comunque si erano già incontrati e potrebbero aver avuto una lite già la sera prima. Il fratello della vittima, giunto in lacrime in via Tiraboschi, è stato portato in questura per essere sentito. «Momadi era un bravo ragazzo», ha riferito a L’Eco di Bergamo un amico della vittima. «Eravamo amici: tra nativi del Gambia tutte le settimane ci incontriamo. Viveva in Italia da almeno cinque anni, con il fratello: prima ha lavorato come rider e poi come addetto alla sicurezza». Sulla vicenda è intervenuta anche il sindaco Elena Carnevali: «Desidero esprimere tutta la mia vicinanza e il più sincero cordoglio alla famiglia della vittima, colpita dalla perdita così dolorosa. La sicurezza e la convivenza civile sono valori fondamentali per Bergamo, e ogni episodio di violenza è una ferita per tutta la nostra comunità».

