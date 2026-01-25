VaiOnline
Carbonia
26 gennaio 2026 alle 00:09

Omicidio Musu oggi gli accertamenti 

C’è grande attesa oggi, a Carbonia, per i familiari di Giovanni Musu, il cinquantatreenne ucciso all’alba del 17 gennaio all’ingresso della pineta di monte Rosmarino. Oggi, infatti, è la giornata in cui saranno effettuati gli accertamenti irripetibili sull’abbigliamento e su alcuni oggetti sequestrati a William Serra e a Marco Atzeni, i due uomini, anch’essi di Carbonia, indagati per l’efferato omicidio. I due sono difesi rispettivamente dagli avvocati Fabio Basile e Giuseppe Cirronis e hanno avuto la possibilità di indicare propri consulenti.

