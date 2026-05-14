Omicidio Mocci, riesame sui sequestri 

Verrà depositato lunedì il ricorso al Riesame da parte della difesa dei fratelli cagliaritani Gianmarco e Filippo Tunis, di 23 e 19 anni, arrestati con l’accusa di aver ucciso, nel corso di una rapina, il 23enne Leonardo Mocci, la notte tra il 22 e 23 aprile, in piazza Settimio Severo, a Monserrato. Nel frattempo, ieri mattina, il Tribunale della Libertà si è riunito per l’udienza chiesta dai legali del terzo arrestato, il quartese Daniel Campus, 22 anni, che hanno impugnato i sequestri delle apparecchiature effettuati a seguito delle perquisizioni. Mocci è stato freddato da un proiettile calibro 9 sparatogli da meno di due metri, mentre stava cercando di raggiungere l’amico che veniva picchiato dai rapinatori.

Il riesame

Ieri mattina il collegio del Riesame presieduto dal giudice Giuseppe Pintori, affiancato dai colleghi Manuela Anzani e Michele Contini, si è riunito nell’aula 9 del Tribunale per discutere il ricorso presentato dagli avvocati di Campus, i legali Alberto Pani e Francesca Mannai. Nell’udienza erano presenti anche i sostituti procuratori Enrico Lussu e Diana Lecca, i pubblici ministeri titolari del fascicolo aperto dopo l’omicidio. I difensori hanno eccepito la nullità dei sequestri dei telefonini e di altro materiale nel corso delle perquisizioni: la decisione dei giudici arriverà entro qualche giorno. Nel frattempo, però, i legali Pani e Mannai formalizzeranno anche il ricorso contro l’intera ordinanza di custodia cautelare firmata dalla giudice Claudia Sechi.

Testimoni contestati

L’avvocato Riccardo Floris, difensore dei fratelli Tunis, depositerà lunedì il proprio ricorso contro l’ordinanza che ha mandato in carcere quelli che, per il gip, potrebbero essere due dei tre rapinatori che hanno aggredito Mocci e l’amico (un 23enne di Serramanna) per rubare loro 10mila euro. Campus, invece, per la Procura avrebbe ideato la trappola, prospettando ai due una finta vendita di 3 chili di hascisc. Il penalista contesta le testimonianze che avrebbero fatto emergere indizi di colpevolezza nei confronti dei due giovani di Pirri, ipotizzando l’illogicità dell’intera ordinanza. L’avvocato Floris, nello specifico, potrebbe chiedere ai giudici di rivalutare le testimonianze dell’amico e di uno dei presenti, anche alla luce di alcune presunte contraddizioni rispetto ai racconti di un altro testimone.

Nel frattempo proseguono le indagini dei carabinieri con gli ufficiali Daniele Credidio ed Enrico Santurri, mentre i Ris hanno già chiarito che il Dna trovato in alcuni mozziconi di sigarette sul luogo del delitto sia dei tre indagati e di altri soggetti al momento non ancora identificati.

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