Omicidio Mocci: c’è un quarto arresto 

Che ci fosse un quarto giovane coinvolto nella rapina sfociata con l’uccisione di Leonardo Mocci, il 24enne di Villacidro freddato a Monserrato lo scorso 23 marzo con un colpo di pistola al cuore, era un’ipotesi che sia gli investigatori dei carabinieri sia la Procura avevano maturato già nel corso dell’avvio delle indagini che hanno portato all'arresto dei fratelli Gianluca e Filippo Tunis (23 e 19 anni, di Pirri) e del 22enne quartese Daniel Campus. Ieri mattina i pm Enrico Lussu e Diana Lecca, titolari del fascicolo, hanno ottenuto dalla giudice Claudia Sechi una quarta ordinanza di custodia cautelare in carcere: quella nei confronti del 22enne monserratino Nicholas Minio, sospettato di concorso in omicidio volontario e rapina aggravata. Per gli investigatori sarebbe il terzo giovane ad aver partecipato materialmente alla rapina da 10mila euro che, secondo l’accusa, sarebbe stata organizzata da Campus con la scusa di vendere 3 chili di hascisc a Mocci e a un suo amico di Serramanna.

Nuovo arresto

Nella tarda mattinata di ieri i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari hanno eseguito l’ordinanza del Gip, prelevando il 22enne nella sua abitazione. Secondo i pm Lussu e Lecca, il quarto ragazzo avrebbe partecipato all’aggressione ai danni della vittima e di un amico coetaneo, attirati con la scusa di un affare di droga in piazza Settimio Severo, a Monserrato. Leonardo Mocci è stato ucciso con un colpo di pistola quando, sceso dall’auto, stava andando a soccorrere l’amico, accerchiato e picchiato con calci e pugni sotto la minaccia delle armi. Per il 24enne di Villacidro non c’è stato nulla da fare: ha fatto appena pochi passi prima di accasciarsi accanto a un’auto in sosta. Nel frattempo sarebbero fuggiti sia gli aggressori — pare armati di due pistole — sia l’amico, che si sarebbe allontanato in tutta fretta facendo ritorno a Serramanna con l’auto di Mocci.

L’ordinanza cautelare

Nicholas Minio, 22 anni, è difeso dall’avvocato Roberto Peara. Dopo aver esaminato gli atti a sostegno dell’ordinanza cautelare, il legale valuterà se presentare ricorso al Tribunale del Riesame per chiedere la scarcerazione del proprio assistito. A pesare, secondo le prime indiscrezioni, sarebbero stati sia gli esami del DNA effettuati dai Ris su alcuni mozziconi di sigaretta rinvenuti nella piazza del delitto, sia l’analisi dei tabulati telefonici. Resta tuttavia il sospetto che l’inchiesta condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo, coordinati dal colonnello Daniele Credidio ed Enrico Santurri, sia molto più ricca di elementi, finora tenuti coperti dal segreto istruttorio.

L’intercettazione

A mettere gli inquirenti sulle tracce del quarto giovane sarebbe stata un’intercettazione del 9 maggio scorso nella sala colloqui del carcere di Uta, tra uno dei tre ragazzi già arrestati e un familiare. Ascoltato dai carabinieri, Daniel Campus, ritenuto dagli investigatori l’ideatore della finta vendita di droga che celava in realtà la trappola, avrebbe raccontato di aver chiamato uno dei testimoni con la scusa di chiedergli una cartina per le sigarette, ma dicendogli in realtà di non rivelare il nome di Nicholas Minio, il terzo complice. Nel parlare, a quanto pare, avrebbe anche fatto con la mano il gesto del tre. Da quel momento i militari hanno stretto il cerchio sul nuovo sospettato, prima isolando le celle telefoniche a cui si collegava il suo cellulare, poi trovando il profilo genetico in una delle cicche recuperate sul luogo del delitto.

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