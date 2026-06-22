Omicidio Merola, udienza con colpo di scena 

È un vero e proprio colpo di scena quello emerso ieri mattina in Corte d’assise a Cagliari, in avvio dell’udienza del processo per la morte di Anna Maria Merola, l’infermiera 58enne che il 2 agosto 2017 perse la vita nell’incendio della sua casa di via Cristoforo Colombo, nel rione Medadeddu a Carbonia. Poco prima che la difesa di Giuseppe Demurtas, marito della donna accusato di omicidio, iniziasse a fare domande all’ex parlamentare Maria Gabriella Pinto, cugina della vittima e testimone d’accusa, l’avvocato dell’ex poliziotto ha annunciato che è stato presentato un esposto-denuncia, con ipotesi che vanno dalla tentata frode processuale alla rivelazione di segreto d’indagine, ma con anche ipotesi di omissioni che tirerebbero in ballo anche gli inquirenti.

La denuncia

«Ho il dovere di segnalare che il 12 maggio scorso», ha annunciato l’avvocato Agostinangelo Marras, è stato presentato un esposto-denuncia che riguarda fatti che potrebbero essere stati commessi da alcuni soggetti processuali». Spiegato in pochissime parole. Con le indagini ancora aperte, quando il pubblico ministero Paolo De Angelis aveva chiesto alcune proroghe delle intercettazioni al Gip, nelle richieste si legge che Maria Gabriella Pinto avrebbe sollecitato il consulente della famiglia (medico urologo, legato alla testimone) di recuperare dalla casa andata a fuoco, nel corso di un sopralluogo degli investigatori, un borsone (che poi si scoprirà contenere dei gioielli della stessa Pinto). Il borsone era rimasto al suo posto perché lo stesso pm se ne era accorto, ma per la difesa quell’annotazione avrebbe dovuto far scattare delle indagini. Non solo. Sempre stando alle richieste di proroghe, sembrerebbe che l’ex parlamentare fosse a conoscenza di quando è stata depositata la relazione dei Vigili del fuoco (una presunta violazione del segreto investigativo), ipotizzando collegamenti con il comandante dei pompieri che stava conducendo le indagini per conto della Procura («Rapporti quasi quotidiani», ha detto la difesa). Il pm De Angelis si è limitato a ribadire che tutti gli atti sono stati depositati e riportati nel fascicolo in totale trasparenza, rimarcando che le attività proposte dalla polizia giudiziaria sono state tutte autorizzate dal suo ufficio. Quando poi nel 2018 sono emersi timori di possibili interferenze sulle indagini, il pm stesso ha nominato un super-consulente da Roma che, poi, avrebbe scoperto la natura dolosa dell’incendio.

L’esame del testimone

Dopo una breve camera di consiglio, il presidente della Corte, Simone Nespoli (affiancato dalla giudice Giulia Tronci e dalla giuria popolare) ha ordinato che si proseguisse, non avendo allo stato notizie che l’esposto-denuncia presentato dalla difesa avesse prodotto qualche iscrizione nel registro degli indagati. Rispondendo agli avvocati di parte civile Anna Maria Bistrusso e Raffaele Di Tucci, l’ex parlamentare ha confermato i presunti maltrattamenti che l’imputato avrebbe commesso nei confronti della cugina deceduta, sottolineando che la parente viveva nella paura. Ma il clima è diventato incandescente quando a fare le domande è toccato all’avvocato Marras che ha tirato fuori proprio le conversazioni (non ancora trascritte dal perito) nelle quali la donna sembrerebbe essere a conoscenza di elementi d’indagine che solo i vigili del fuoco potevano sapere (la data dell’avvenuto deposito della consulenza sull’incendio). Maria Gabriella Pinto ha ribadito di non aver mai avuto rapporti o contatti con il comandante che stava svolgendo accertamenti sulla natura del rogo, negando anche di aver cercato di far recuperare il borsone, ma spiegando che voleva solo verificarne la presenza per segnalarlo agli investigatori. La Corte, anche alla luce delle presunte contraddizioni, ha ordinato la trascrizione delle intercettazioni segnalate dalla difesa.

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