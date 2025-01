Omicidio Mattarella, nuova pista sui killer «Sono due mafiosi» 

La Procura di Palermo torna a indagare sull’omicidio del presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella, assassinato davanti alla moglie Irma Chiazzese il 6 gennaio del 1980 davanti alla sua abitazione. Secondo La Repubblica gli inquirenti (che non confermano) avrebbero individuato i killer in due uomini d’onore.

Un nuovo capitolo in una indagine lunga 45 anni che nei mesi scorsi ha portato la procura a richiedere ad alcune testate le foto scattate sulla scena del delitto. Per il delitto erano stati condannati i componenti della Commissione di Cosa nostra che deliberò l’agguato, ma sono rimasti senza nome gli esecutori materiali. I due fascisti imputati, Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini, sono stati processati e assolti in via definitiva. In particolare Fioravanti era stato riconosciuto dalla vedova Mattarella, ma la testimonianza non ha retto al vaglio dei giudici. Nell’inchiesta, più volte archiviata, si è sempre ipotizzata una convergenza di interessi tra mafia ed eversione nera. Tesi questa avanzata anche da Giovanni Falcone. E 45 anni dopo il caso non è ancora chiuso. A riaprirlo, oltre ai pm, nell’anniversario dell’agguato è un docufilm di Giorgia Furlan (“Magma. Mattarella, il delitto perfetto”), un’indagine incalzante su quello che viene descritto come il delitto più grave dopo quello di Aldo Moro. Mattarella era un suo pupillo e un suo erede: in Sicilia ne aveva ripreso la linea di un rinnovamento della vita politica e di convinte aperture verso il Pci. Il docufilm - prodotto da Mauro Parissone per 42° Parallelo, Antonio Campo dell’Orto e Ferruccio De Bortoli - verrà presentato a Roma cin anteprima nazionale il 9 gennaio 2025 (cinema Moderno) e a Bologna con una proiezione speciale (cinema Modernissimo). Attorno al caso vengono ricomposte le linee di un progetto politico che, già con Moro, aveva messo in discussione gli equilibri della guerra fredda. Lo stesso Mattarella era consapevole dei rischi ai quali andava incontro, come confidò alla responsabile della sua segreteria Maria Trizzino, dopo un colloquio riservato con il ministro Virginio Rognoni. Di quella esperienza arrivano fino a noi una lezione morale e le immagini delle relazioni politiche di Piersanti Mattarella, ma anche gli scatti drammatici di Letizia Battaglia che riprese il fratello Sergio, oggi capo dello Stato, mentre cercava di soccorrerlo. Il docufilm rilegge quella vicenda attraverso testimonianze come quelle del giornalista Attilio Bolzoni, del sociologo Pino Arlacchi, degli ex presidenti della commissione antimafia Rosy Bindi e Luciano Violante, di Andrea Speranzoni legale di parte civile nel processo per la strage di Bologna.

