Palermo.
26 ottobre 2025 alle 00:35

Omicidio Mattarella, l’ex prefetto fa ricorso contro gli arresti domiciliari 

Palermo. Farà ricorso al Tribunale del riesame contro la misura cautelare degli arresti domiciliari l’ex prefetto Filippo Piritore, accusato di aver depistato le indagini sull’omicidio del presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella. I suoi legali, Gabriele Vancheri e Dino Milazzo, impugneranno il provvedimento emesso dal gip Antonella Consiglio, su richiesta della Dda di Palermo, ed eseguito venerdì. Piritore secondo l'accusa avrebbe contribuito a far sparire il guanto lasciato da uno dei killer del politico nell'auto rubata usata per la fuga.

Intanto, parla Salvatore Butera, che fu consigliere economico e amico intimo di Mattarella. «Dopo 45 anni si sta cercando col lumicino ancora la verità sul delitto. Per me rimane valida la pista nera».

