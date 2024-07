Omicidio Marongiu, il parroco:  Arzana è stata ferita e umiliata, una sciagurata storia di violenza 

L’ultimo dono terreno che i tre figli di Mino Marongiu hanno voluto fare al papà è un cuore di rose rosa screziate di bianco. La composizione, testimonianza d’amore per il genitore strappato alla vita per mano di un killer, accompagnava il feretro, avvolto da un cuscino di rose e lilium, che ha varcato la soglia della chiesa di San Giovanni Battista alle 17.50 di ieri. Ad accoglierlo, in un clima di dolore composto, il parroco, don Michele Congiu. Durante l’omelia, di appena cinque minuti, il sacerdote ha esortato tutti a «tornare a una vita cristiana», tacciando l’agguato mortale come una «sciagurata storia di sangue e violenza».

L’omelia

Decisa la condanna dell’accaduto, che ha rievocato un passato troppo ingombrante per una comunità alla continua ricerca del riscatto. «Arzana è stata ancora una volta ferita e umiliata. Il paese potrebbe splendere per bellezza, ma è spesso oscurato dalla violenza». Don Congiu ha riservato un pensiero anche per il sicario: «Chi ha ucciso Mino ha usurpato il diritto che appartiene solo a Dio». Mino Marongiu è stato ucciso con nove colpi di pistola, l’ultimo dei quali sulla tempia sinistra che lo ha sfigurato: «Chissà - ha detto il sacerdote, subito dopo aver letto il Vangelo di Matteo - se ha avuto un pensiero per Dio in quei momenti di orrore».

Le indagini

Il killer ha agito in solitaria. Quando Mino Marongiu è uscito dal bar dell’Hotel Murru, il sicario ha dribblato i tavolini, è andato incontro alla vittima predestinata e ha aperto il fuoco con la sua pistola semiautomatica, quasi sicuramente un calibro 7,65, anche se per avere la conferma è doveroso attendere la perizia balistica. In piazza Roma il bandito è arrivato senza complici, probabilmente percorrendo a piedi via Suja, la discesina che dal rione di San Vincenzo apre su piazza Roma. Qui, alle 9 di martedì scorso, si è consumato il delitto di stampo mafioso con il sicario, a volto scoperto e con il solo cappellino calato sul viso, che potrebbe aver ucciso su commissione. Lo ha fatto incurante delle telecamere che guardano sulla piazza, sia quelle installate all’esterno del bar dove Marongiu ha bevuto il suo ultimo caffè, sia quelle della filiale del Banco di Sardegna, dell’edificio dell’ex Municipio e della chiesa. Materiale digitale già al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lanusei che conducono le indagini coordinate dalla sostituta procuratrice di Lanusei, Valentina Vitolo.

In attesa di sviluppi

L’attività investigativa va avanti a passi veloci. Anche ieri i militari hanno interrogato più persone per ricostruire gli ultimi giorni di vita dell’ucciso, tra cui l’attuale compagna che è stata sentita negli uffici della stazione di Arzana, e gli altri familiari, assistiti dall’avvocato Mario Solanas. E sull’intero caso c’è sempre l’occhio della Direzione distrettuale antimafia.

Il pm Danilo Tronci, il giorno dopo il delitto, era a Lanusei per un vertice con la pm titolare dell’indagine sull’omicidio, Valentina Vitolo. Al vaglio gli eventuali rapporti tra Vincenzo Beniamino Marongiu e delinquenti di grosso calibro, compaesani e non.

RIPRODUZIONE RISERVATA