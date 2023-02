Omicidio, inchiesta verso archiviazione 

Nessun colpevole. Come accade troppo spesso in Barbagia, il delitto di Tonino Corrias potrebbe rimanere senza nomi e cognomi. A oltre un anno dall’omicidio dell’allevatore, avvenuto il 20 gennaio del 2022, il sostituto procuratore di Nuoro Ireno Satta ha depositato una richiesta di archiviazione di un fascicolo dove non sono mai stati iscritti i nomi di sospetti. Ora, entro 30 giorni, i familiari potranno fare opposizione.

L’indagine è rimasta contro ignoti. In un anno si sono vagliate diverse piste che portano al passato dell’uomo, già scampato a due agguati, ma mai concretizzatesi con l’iscrizione di un vero indagato. Sospetti, rimasti solo tali. Indizi che non si sono tramutati in prove.

Corrias è stato ucciso alle 7 del mattino da killer esperti. Lo hanno atteso sotto casa in via Massaua, nel centro di Oliena, poco distante dal municipio. I killer hanno aperto il fuoco quando l’allevatore è salito a bordo dell’auto: sono sbucati alle spalle e hanno cominciato a sparare. Una raffica che non gli ha dato scampo. L’omicidio ha riportato alle ombre di 22 anni fa. Nel 2001 l’allevatore era nell’azienda di famiglia insieme al padre quando fu bersagliato da una scarica di pallettoni, rimanendo ferito a una spalla. Corrias era scampato ad un altro agguato il 27 novembre 2015, quando stava tornando in paese a bordo della sua Ford Fiesta dopo il lavoro nel suo ovile. All’epoca una fucilata raggiunse il parabrezza, si salvò. Alle cronache non è mai approdato anche un precedente tentato agguato che Corrias non avrebbe mai denunciato.

