VaiOnline
Orune.
21 novembre 2025 alle 01:13

Omicidio Goddi, Contena a processo con rito abbreviato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sarà processato con rito abbreviato Pietro Contena, difeso dall’avvocato Basilio Brodu, accusato dell’omicidio del compaesano Luca Goddi, avvenuto a Orune nell’estate 2023. Ieri mattina il gip del Tribunale di Nuoro, Alessandra Ponti, ha accolto la richiesta della difesa, ammettendo il rito abbreviato, possibile poiché nel capo d’imputazione non è stata contestata alcuna aggravante.

A costituirsi parte civile il figlio della vittima, rappresentato dall’avvocata Nicoletta Mani, e i fratelli di Goddi, assistiti dagli avvocati Pasquale Ramazzotti e Lorenzo Soro. Fissato il calendario, a gennaio, il pm Ireno Satta formulerà le sue richieste.

Il procedimento approda così alla fase dibattimentale abbreviata dopo il giudizio immediato disposto dalla Procura di Nuoro nei confronti di Contena, 54 anni, ritenuto responsabile del delitto compiuto il 4 agosto 2023 lungo corso Repubblica. Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe esploso quattro colpi di pistola calibro 9x19 contro Goddi mentre quest’ultimo era nella sua Golf: due proiettili risultati letali. Un delitto in pieno centro abitato, in una giornata di festa, davanti a numerosi potenziali testimoni che però, in larga parte, hanno preferito non parlare. L’indagato era stato arrestato a maggio dai carabinieri del Nucleo investigativo e della compagnia di Bitti insieme ai cacciatori di Sardegna. Un contesto segnato da forti tensioni: a luglio, Luigi Contena, figlio dell’imputato, è stato ucciso a fucilate nelle campagne di Orune. Delitto su cui ancora sono in corso le indagini.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Contu (Fimmg): «Manca un’organizzazione stabile»

Gli “Ascot” in tilt Pazienti in fila per ore, i medici lasciati soli

Gli ambulatori territoriali nati dove mancano le cure di base 
Cristina Cossu
Il caso

«Arzu non agì da solo» Indagati in libertà, la Cassazione si oppone

Delitto Marongiu, il ruolo dei familiari del 56enne morto suicida in carcere 
Simone Loi
Il caso

La bandiera palestinese non sventola più: polemiche a Guspini

Il vessillo è stato rimosso dopo il ricorso di un cittadino 
Giovanni G. Scanu
Rifiuti

Il caos della plastica tra raccolte extra e il rischio di uno stop

A Selargius rientra l’emergenza Il Cal: la Regione dia indicazioni 
Federica Lai
L’Isola della crisi

Pensionati in piazza: «Un caffè non ci basta»

A Cagliari la protesta Spi Cgil contro «una manovra iniqua» che aumenta di 3 euro l’assegno minimo 
Umberto Zedda
La manovra

Canone Rai, scontro fra Lega e FI

Meloni stringe sulla legge di bilancio, vertice di maggioranza 