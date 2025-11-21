Omicidio Goddi, Contena a processo con rito abbreviato 

Sarà processato con rito abbreviato Pietro Contena, difeso dall’avvocato Basilio Brodu, accusato dell’omicidio del compaesano Luca Goddi, avvenuto a Orune nell’estate 2023. Ieri mattina il gip del Tribunale di Nuoro, Alessandra Ponti, ha accolto la richiesta della difesa, ammettendo il rito abbreviato, possibile poiché nel capo d’imputazione non è stata contestata alcuna aggravante.

A costituirsi parte civile il figlio della vittima, rappresentato dall’avvocata Nicoletta Mani, e i fratelli di Goddi, assistiti dagli avvocati Pasquale Ramazzotti e Lorenzo Soro. Fissato il calendario, a gennaio, il pm Ireno Satta formulerà le sue richieste.

Il procedimento approda così alla fase dibattimentale abbreviata dopo il giudizio immediato disposto dalla Procura di Nuoro nei confronti di Contena, 54 anni, ritenuto responsabile del delitto compiuto il 4 agosto 2023 lungo corso Repubblica. Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe esploso quattro colpi di pistola calibro 9x19 contro Goddi mentre quest’ultimo era nella sua Golf: due proiettili risultati letali. Un delitto in pieno centro abitato, in una giornata di festa, davanti a numerosi potenziali testimoni che però, in larga parte, hanno preferito non parlare. L’indagato era stato arrestato a maggio dai carabinieri del Nucleo investigativo e della compagnia di Bitti insieme ai cacciatori di Sardegna. Un contesto segnato da forti tensioni: a luglio, Luigi Contena, figlio dell’imputato, è stato ucciso a fucilate nelle campagne di Orune. Delitto su cui ancora sono in corso le indagini.

RIPRODUZIONE RISERVATA