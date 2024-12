Omicidio Giobbe, pena confermata 

La Corte d’Assise d’Appello di Sassari, presieduta dal giudice Maria Teresa Lupinu con a latere Giovanni Maria Delogu, ieri mattina ha confermato la condanna a 22 anni di reclusione per Gian Michele Giobbe, accusato dell’omicidio dello zio Esperino, allevatore di 73 anni ucciso il 17 ottobre 2020 nella sua azienda agricola a Su Filighe, Orotelli.

Secondo la ricostruzione accusatoria, il movente del delitto sarebbe stato legato a un terreno di famiglia su cui la vittima lavorava insieme ai nipoti, e proprio questo avrebbe portato ad una lite, un contesto di tensioni familiari culminato nell’omicidio avvenuto a bastonate.

La sentenza di ieri, è arrivata dopo una lunga camera di consiglio, che ha rigettato le richieste della difesa, rappresentata da Lorenzo Soro e Mario Pittalis, che avevano puntato sulle nuove trascrizioni delle intercettazioni in secondo grado e avevano chiesto l’assoluzione o, in subordine, la non applicazione dell’aggravante della crudeltà, esclusa già in primo grado ma richiesta in appello dal pubblico ministero Andrea Ghironi che per questo aveva sollecitato l’ergastolo. Un’aggravante, quella della crudeltà che il pubblico ministero ha richiamato nella sua richiesta di appello ai giudici.

Una posizione ampiamente condivisa anche dalle parti civili nel processo, la moglie e le figlie della vittima, rappresentate dagli avvocati di parte civile Gianfranco Flore e Giuseppe Mocci.

La sentenza di secondo grado ribadisce dunque la gravità del gesto, mantenendo ferma la pena già stabilita in primo grado.

