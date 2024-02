Omicidio fuori dal bar, c’è un altro teste 

Ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, condizionato all’audizione di un testimone nuovo che non è mai stato ascoltato prima in sede di indagini. Si è aperto ieri mattina il processo nei confronti di Nicola Zanda, 45 anni di Monastir, accusato di aver provocato la morte del 51enne Mario Ugas, che sarebbe stato colpito con un pugno fuori da un bar il 19 agosto 2021, cadendo rovinosamente sull’asfalto e finendo in coma senza mai più risvegliarsi. Il decesso era poi stato accertato diciannove giorni dopo, il 7 settembre.

L’udienza

Ieri mattina era prevista l’udienza preliminare davanti al Gup Michele Contini per decidere sull’eventuale rinvio a giudizio dell’imputato, chiesto dal pubblico ministero Nicola Giua Marassi. Ma una volta davanti al giudice, i difensori Carmelino e Laura Fenudi hanno formalizzato la richiesta di rito abbreviato condizionato all’esame di un testimone. Da qui il rinvio al 7 maggio, quando le parti e il giudice potranno formulare domande alla persona indicata dalla difesa. Solo dopo prenderà il via il dibattimento. Sempre ieri si sono costituti in giudizio i familiari della di Ugas: per il padre si è presentato l’avvocato Matteo Perra, per una sorella il collega Christian Berardini, per un’altra sorella e per il cognato il legale Ignazio Ballai.

L’accusa

Al termine dell’inchiesta, condotta come detto dal pm Giua Marassi, l’accusa ha messo in campo quattro testimoni: un automobilista che passava per caso e che avrebbe visto il pugno inferto da Zanda a Ugas, e altre tre persone che avrebbero assistito all’alterco tra i due e che poi hanno ritrovato il 51enne riverso a terra. In un primo momento si era parlato di una spinta, poi di un pugno preceduto da una discussione. Il 51enne sarebbe caduto a terra sul marciapiede esterno all’Happy Bar di Monastir, sbattendo la testa e procurandosi un grave trauma cranico. La lesione, nonostante i tentativi dei medici dell’ospedale Brotzu di Cagliari, dove era giunto in coma, lo aveva poi portato alla morte. Nicola Zanda era un allevatore che curava le sue pecore in campagna, ma dopo l’impegno all’ovile del mattino – hanno raccontato gli amici – amava trascorrere qualche ora in compagnia nel bar. Era accaduto così anche quel 18 agosto, quando si era incrociato con Nicola Zanda. Poi la tragedia che ora sarà ricostruita nei dettagli davanti al giudice Contini: sin da subito era emerso che l’imputato non abbia avuto intenzione di uccidere né che ci fossero particolari ragioni di inimicizia tra i due.

Ora bisognerà attendere la prossima udienza per capire cosa dirà il nuovo testimone, poi accusa e difesa potrebbero subito prendere la parola per la discussione.

