«Omicidio, fratelli Carta in aula» 

A poco più di un anno dal delitto l’udienza preliminare per i due indagati. Omicidio di Tonino Porcu, il pm Marco De Crescnzo ha chiesto il rinvio a giudizio per i fratelli Brian e Rubens Carta: l’accusa è pesante, omicidio volontario e rapina del 78enne nella sua casa a Ghilarza. A queste due contestazioni il pm ha aggiunto una terza: il tentativo di rapina di un altro anziano compaesano, Tonino Oppo, il 6 dicembre 2021. Il 28 febbraio il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Oristano Marco Mascia si pronuncerà sulla richiesta del pm.

Il delitto

Si consumò nella notte del 22 febbraio scorso. All’origine, secondo gli inquirenti, ci sarebbe un debito da saldare. La certezza che in quella casa ci fossero i soldi necessari e il colpo sarebbe stato facile. Ma Rubens e Brian Carta, 31 e 27 anni, non avevano fatto i conti con il sonno leggero di Tonino Porcu. «Questa ve la faccio pagare» avrebbe detto in sardo il pensionato quando sorprese i due fratelli a rovistare tra cassetti e armadi. Poi l’inferno, pugni al volto, calci e la fuga. Le posizioni dei fratelli (durante l’interrogatorio di garanzia ammisero parzialmente le responsabilità) sono in qualche modo parificate. Entrambi hanno avuto un ruolo preciso la notte di quella rapina finita nel sangue. Anche se uno dei due, quando si è visto sorpreso dall’anziano vicino di casa, ha avuto una reazione molto più forte e decisa.

L’ordinanza

La ricostruzione di quanto accaduto in quella notte di febbraio è dettagliata nel provvedimento firmato dalla giudice Federica Fulgheri: i due sarebbero entrati intorno all’una di notte da una porta posteriore, mentre Tonino Porcu dormiva nella sua stanza. Poi il risveglio per quei rumori insoliti: i due ragazzi gli chiesero dove tenesse il denaro. L’anziano avrebbe accennato una minima reazione verbale, ma per tutta risposta uno dei fratelli l’ha colpito al volto con violenti pugni. E ancora calci e botte che, come emerso dall'autopsia, gli hanno lasciato segni visibili in tutto il corpo. Secondo l’autopsia, l’anziano sarebbe morto 3 ore dopo il pestaggio. Rubens e Brian Carta ammisero che la sera fecero uso di cocaina, forse erano particolarmente su di giri. Di certo nella casa a pochi passi dalla chiesa di Sant’Antioco hanno lasciato numerosi elementi utili alle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Oristano e della stazione di Ghilarza. Tracce di sangue e tante impronte. A incastrarli anche i filmati della videosorveglianza che hanno ripreso la fuga in auto, in tasca i duemila euro che sarebbero serviti presumibilmente per quel debito da mille euro per dosi di droga. Tutti elementi che hanno convinto la giudice a firmare l’ordinanza della misura cautelare in carcere.