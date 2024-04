Omicidio Farci, il pg: carcere a vita 

La conferma della condanna all’ergastolo per Masih Shahid, ma con anche sei mesi di isolamento diurno anziché quattro. È quanto chiesto ieri mattina dal Procuratore generale di Cagliari, Luigi Patronaggio, nel processo di secondo grado contro il 32enne pakistano accusato del tentato omicidio della sua ex compagna Paola Piras e dell’omicidio del figlio di lei Mirko Farci, 19 anni, ucciso l’11 maggio 2021 a Tortolì mentre cercava di difendere la madre dall’aggressione.

Nel corso della sua lunga e dettagliata requisitoria, il pg ha ricostruito di quando la donna, colpita con 18 coltellate, era rimasta in coma per settimane per poi essere ricoverata per due mesi nell’ospedale di Lanusei. L’imputato era collegato con l’aula della Corte d’assise d’appello di Cagliari in streaming dal carcere nel quale è detenuto. Reo confesso e difeso dall’avvocato Federico Delitala, il 32enne pakistano è stato giudicato anche capace di intendere e di volere nella perizia ordinata dalla Corte presieduta dal giudice Massimo Poddighe. Il pg Patronaggio, concludendo con la richiesta della conferma del carcere a vita, ha sostenuto di non avere dubbi sul fatto che l’uomo fosse andato con la premeditazione di uccidere. Masih Shahid già in primo grado aveva invece sostenuto di essere andata a casa dell’ex compagna per un chiarimento, sostenendo di essere stato poi aggredito dal figlio e di aver agito per difendersi.

Il 27 maggio si tornerà in aula con le arringhe degli avvocati di parte civile, Marcello Caddori (per Paola Piras, Lorenzo Farci, fratello di Mirko, Maria Pisu e Roberto Farci, nonna e zio paterni di Mirko) e Maurizio Corda per Stefania Piras, sorella della donna ferita.

