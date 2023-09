Omicidio Fara, confermato l’ergastolo per Dettori 

Il secondo grado conferma il primo. È ergastolo per Claudio Dettori, ieri in Corte d'appello, anche per il collegio presieduto dalla giudice Maria Teresa Lupinu, che ribadisce la sentenza del 2022 per il 27enne accusato dell'omicidio di Antonio Fara, il 22 aprile di due anni fa. Un verdetto che arriva dopo due ore di Camera di consiglio e a distanza di circa otto mesi dall'avvio del processo, allungato dal conferimento di una perizia psichiatrica al dottor Paolo Milia per verificare la capacità di intendere e di volere del sassarese. A richiamarne gli esiti la procuratrice generale Maria Gabriella Pintus che, durante il riepilogo delle sue conclusioni, ricorda come i disturbi attestati della personalità del giovane non siano così gravi da incidere sul suo comportamento. Di tutt'altro avviso il difensore Giuseppe Onorato che, nella discussione, riferisce l'incompatibilità tra le conclusioni dello psichiatra, maturate dopo pochi incontri, e quelle certificate da mesi di incontri degli psicologi del carcere di Uta dove l'imputato è detenuto. Aggiungendo poi l'assenza del movente e la necessità, a suo parere, di un’integrazione istruttoria per chiarire i punti oscuri della vicenda. Il legale annuncia il prossimo ricorso in Cassazione mentre la sorella della vittima, Ilenia, commenta: «Ringrazio la famiglia e gli amici che mi sono stati vicini. La legge ha fatto il suo corso». (e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA