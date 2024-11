Omicidio Esperino Giobbe, contestato il movente 

«La nuova perizia sull’intercettazione ambientale ha confermato un’errata interpretazione del dialogo: quel giorno, il 24 aprile 2021, si parlava di fatti appena avvenuti e non del giorno del delitto». Sono le parole pronunciate ieri da Lorenzo Soro, avvocato difensore di Gian Michele Giobbe, imputato davanti alla Corte d’assise d’appello a Sassari, dell’omicidio dello zio Esperino, ucciso con 17 bastonate nel 2020 a Orotelli, e già condannato in Assise a Nuoro, a 22 anni di reclusione. Soro ieri ha concluso l’arringa difensiva iniziata dall’altro difensore di Giobbe, Mario Pittalis, che aveva sottolineato come non tornerebbero nemmeno gli orari del decesso. Ieri invece la difesa ha puntato l’accento sull’assenza di un movente certo, che per l’accusa è da ricercare nel terreno che l’imputato utilizzava con lo zio e che la vittima voleva lasciare alle figlie, e sul fatto che sulle scarpe di Gian Michele fu ritrovata solo una goccia di sangue, concludendo per una riforma delle sentenza con l’assoluzione o in subordine non riconoscere la crudeltà, esclusa in primo grado ma richiesta nel ricorso del pm Andrea Ghironi e dagli avvocati di parte civile Gianfranco Flore e Giuseppe Mocci, che tutelano moglie e figlie della vittima. Sentenza a dicembre.

