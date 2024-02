«Omicidio d’impeto dopo una lite senza premeditazione» 

Nessuna premeditazione, ma nemmeno la crudeltà e l'efferatezza. L’avvocato Gianni Fara ha parlato per oltre quattro ore ieri davanti ai giudici della Corte d’assise di Cagliari per difendere Angelo Brancasi, il panettiere accusato dell’omicidio dello chef Alessio Madeddu, ucciso a coltellate davanti al suo ristorante di Teulada il 28 ottobre 2021.

Il cuoco-pescatore, diventato famoso per aver partecipato alla trasmissione tv di Alessandro Borghese “Quattro Ristoranti”, era stato anche investito con l’auto e poi finito con una grossa pietra al termine di un litigio, scoppiato perché – secondo la pm Rita Cariello – l’imputato era venuto a conoscenza della relazione tra sua moglie e lo chef. In una lunga e appassionata difesa, il legale ha contestato ogni premeditazione: il panettiere di Sant’Anna Arresi avrebbe raggiunto la sua vittima con l'intento di chiarire la situazione, non di ucciderlo. La dimostrazione sarebbe il fatto che i due avevano parlato a lungo, per oltre un’ora, prima che esplodesse la furia del panettiere. Per Fara le aggravanti di premeditazione, crudeltà e futili e abietti motivi volute dalla pm Rita Cariello (che ha chiesto 27 anni di reclusione) sarebbero insussistenti. La sentenza a fine mese.

