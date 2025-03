Omicidio di Willy, un solo ergastolo 

Roma . Carcere a vita per Marco Bianchi, 28 anni di reclusione per il fratello Gabriele a cui sono state riconosciute le attenuanti generiche. Lo ha deciso la Corte d’Assise di appello di Roma per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 a Colleferro, in provincia della Capitale. La sentenza al termine di un secondo processo di appello a cui si era arrivati dopo una pronuncia della Cassazione. I supremi giudici avevano disposto un nuovo processo dopo che ai fratelli, condannati all’ergastolo in primo grado, erano state riconosciute le attenuanti che aveva portato a una riduzione delle pene a 24 anni.

Il dolore della madre

In aula, alla lettura del dispositivo, era presente la mamma di Willy, Lucia. «Queste condanne», ha commentato a caldo commossa, «non ci restituiranno mio figlio. Mi auguro che questi ragazzi apprezzino il fatto di essere vivi, con una famiglia che li può vedere e può sentire le loro voci. A noi di Willy è rimasta solo una fotografia e la sua voce è solo un ricordo lontano». Mi auguro, ha aggiunto, «che i fratelli Bianchi imparino a rispettare gli altri e a fare in modo che un’altra famiglia non viva quello che abbiamo vissuto noi». Prima della camera di consiglio i fratelli Bianchi hanno preso la parola chiedendo scusa ai familiari del 21enne di origini capoverdiane: «Non siamo dei mostri. Siamo addolorati per quanto accaduto e chiediamo scusa alla famiglia». Gabriele ha ribadito di «non avere mai colpito quella notte Monteiro», ammettendo che lui e il fratello nella vita hanno, «commesso degli errori e siamo pronti a pagare». Dal canto suo Marco, in video collegamento, si è detto, «responsabile per il calcio al fianco dato a Willy ma non quando era a terra. Pagherò per la mia responsabilità», ma, «non meritiamo tutto questo odio mediatico». L’impianto della Procura generale, che ha sollecitato il carcere a vita per entrambi, ha sostanzialmente retto.

Quei 50 secondi

La brutale aggressione durò cinquanta secondi e in quella azione i due fratelli ebbero, secondo l’accusa, «un ruolo preponderante con Gabriele, esperto dell’arte marziale Mma, che dà il via con un violento calcio al petto di Monteiro seguito da Marco». I due fratelli, attualmente detenuti a Rebibbia e nel carcere di Pescara, non furono soli. Per questa vicenda la Cassazione ha già reso definitive le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e a 21 anni per Mario Pincarelli, gli altri due del branco.

