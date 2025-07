Omicidio Di Veroli, si riapre il caso 

Roma. Un omicidio rimasto irrisolto per 31 anni, sul quale però ora si torna a indagare. La Procura di Roma ha riaperto il procedimento sull’assassinio di Antonella Di Veroli, la commercialista trovata morta nell'aprile del 1994 nel suo appartamento nel quartiere Talenti. I pm di piazzale Clodio hanno deciso di avviare nuovi accertamenti investigativi alla luce di un'istanza di riapertura delle indagini presentata nell'aprile del 2024 dall'avvocato Giulio Vasaturo, legale dei familiari della vittima. La donna venne uccisa nel suo appartamento di via Federico De Roberto con due colpi di pistola al capo; poi fu chiusa in un armadio, le ante sigillate con del silicone e un sacchetto di plastica le fu posto sulla testa. Un vero e proprio cold case passato alla cronaca come il "delitto dell'armadio". In base a quanto si apprende, l'ufficio giudiziario guidato da Francesco Lo Voi ha affidato delega ai carabinieri del Nucleo Investigativo. Gli investigatori - così come sollecitato dal legale di parte civile nell'atto trasmesso in procura - sono chiamati ad analizzare una serie di reperti, tra cui dei bossoli di piccolo calibro. Gli inquirenti, inoltre, lavoreranno - sfruttando le nuove apparecchiature investigative - anche su un'impronta individuata su un'anta dell'armadio dove fu trovato il corpo.

RIPRODUZIONE RISERVATA