Omicidio di Sharon, sopralluogo in casa 

Bergamo. Un sopralluogo di meno di quindici minuti, con i carabinieri che «sapevano già cosa prendere», come ha spiegato lo stesso Sergio Ruocco che li ha accompagnati come proprietario di casa e che non è indagato. Il compagno di Sharon Verzeni è stato convocato ieri mattina al comando dei carabinieri di Bergamo per la terza volta da quando la 33enne è stata uccisa in strada la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi a Terno d'Isola.

L’uomo ha detto ai cornisti: «Non vi posso dire cosa hanno prelevato, sono cose riservate. Comunque non hanno preso i pc di Sharon: sapevano già cosa prendere. Sono sereno come sempre e sono a disposizione». I carabinieri, indossando le tute bianche usate per i rilievi scientifici, sono entrati dai garage dell'abitazione e sono giunti fino al primo piano, uscendo anche sul balcone. Nel frattempo sono proseguiti gli interrogatori.

