Omicidio di Mirko, ergastolo a Shahid Paola Piras in aula  

«Ergastolo, con isolamento diurno per quattro mesi». Quando una manciata di minuti dopo le 15 di ieri, il presidente Giovanni Massidda ha quantificato la condanna inflitta della Corte d’assise di Cagliari a Masih Shahid , l’ex compagno pakistano che - meno di due anni fa - prima l’ha accoltellata 18 volte, poi le ha ucciso il figlio ventenne che cercava di difenderla, Paola Piras è rimasta immobile, con lo sguardo fisso verso i giudici. Nessuna lacrima a rigarle il viso, nessun cenno di soddisfazione per la sentenza. Per la Corte, dunque, l’omicidio di Mirko Farci - avvenuto a Tortolì l’11 maggio 2021 - è stato dunque premeditato, così come premeditato è stato il tentato di uccidere sua madre, rimasta mesi in coma e strappata alla morte solo dall’abilità dei chirurghi di Lanusei.

Il dramma

Non ha mai partecipato al processo e, anche ieri, aveva deciso di entrare in aula solo per la lettura del dispositivo. Ma prima di concedere la parola alla pm Giovanna Morra per le repliche, la Corte ha chiesto che Paola Piras venisse chiamata per sedersi sul banco dei testimoni. Quando era stata sentita, appena uscita dal coma durato due mesi, il cervello aveva cancellato i ricordi dell’aggressione. Prima della testimonianza, però, il presidente ha ordinato che l’imputato venisse scortato fuori e che venisse piazzato un paravento, così che non incrociasse mai lo sguardo di quell’uomo che prima era stato il suo compagno e che poi aveva denunciato per maltrattamenti, ottenendo un divieto di avvicinamento. «I miei ricordi sono molto lontani nel tempo», ha scandito, «mi mancano sei mesi di ricordi, precedenti alla mattina del fatto. Io credo sia il trauma che abbia portato a farmi dimenticare tutto quello che è successo, anche perché non potrei sopportare un dolore così. Il mio cervello, per fortuna, è andato in protezione». Terminata la testimonianza, la donna è rimasta qualche minuto in aula, ma poi è uscita in lacrime durante le arringhe delle parti civili, tornando solo per la lettura della sentenza.

La sentenza

A rinnovare la richiesta dell’ergastolo è stata poi la pm Giovanna Morra che contestava a Shahid Masih, 31 anni, sia la premeditazione che l’omicidio commesso in uno scenario di maltrattamenti familiari. Questa aggravante, però, non è stata sposata dalla Corte. L’avvocato difensore, Federico Delitala, ha tentato in ogni modo di evitare al suo assistito il carcere a vita: ha contestato le aggravanti e ha puntato sul comportamento processuale (l’imputato si è costituito, ha confessato e, durante il dibattimento, tutte le prove dell'accusa sono state ammesse in blocco senza fiatare). A sollecitare il massimo della pena, invece, sono stati gli avvocati di parte civile Maurizio Corda, Marcello Caddori, Maurizio Mereu e Paolo Pialia, convinti comunque che nessuna condanna – nemmeno l’ergastolo – potrà mai ripagare alla famiglia, e in primo luogo a Paola Piras, dall’immenso dolore subito.