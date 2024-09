Omicidio di “Jack”, arresto convalidato 

VENEZIA. Ieri il gip ha convalidato le accuse di omicidio volontario aggravato, tentato omicidio e duplice rapina per il 37enne moldavo che sabato a Mestre ha ucciso a coltellate Giacomo “Jack” Gobbato, 26 anni di Jesolo. Il ragazzo, insieme a un amico rimasto ferito, aveva tentato di sventare una rapina. E ora la donna aggredita è in preda al rimorso: «La colpa è mia. Dovevo stare zitta e non chiedere aiuto. Quello mi ha preso a pugni, mi ha rubato lo zaino. Se non avessi urlato quel ragazzo sarebbe vivo». Giacomo, uno degli animatori di un centro sociale, con l’amico Sebastiano ha cercato di fermare l’aggressore. È morto poco dopo essere stato pugnalato all’addome. Intanto l’omicida stava già cercando di rapinare una turista giapponese in una strada parallela. È stato fermato da un altro immigrato, un albanese. Poi gli agenti, arrivati nel frattempo, lo hanno arrestato.

