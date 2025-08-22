Omicidio di Buddusò: la fuga, l’imboscata e il mistero del Sirai  

Marco Pusceddu aveva paura. Il soccorritore 51enne di Portoscuso ucciso nella notte tra il 7 e l’8 agosto nella sede dell’associazione Intervol, in via Nenni a Buddusò, temeva che qualcuno volesse fargli del male. Tanto che a febbraio aveva deciso di firmare le dimissioni, lasciare la coop “Sud Sardegna Emergenze” di Teulada, dove aveva lavorato per 9 anni, e trasferirsi a Berchidda dove era stato assunto come autista dall’associazione Intervol. Sino al 28 aprile giorno della misteriosa aggressione in una piazzola di sosta dopo il distributore di Flumentepido, dove qualcuno gli ha spaccato la testa con un cric o una mazzetta da muratore.

Fuga inutile

Aver lasciato Teulada non è servito a salvargli la vita. L’agguato di Flumentepido è ancora avvolto da mille interrogativi. Chi lo odiava a tal punto da cercare di ucciderlo nel Sulcis per poi riuscire nell’intento a Buddusò? Sono pochi i dubbi sul fatto che i due episodi siano collegati. In tal caso, gli investigatori non starebbero cercando un killer solitario, ma anche un complice.

L’agguato

I misteri sull’omicidio partono il 27 aprile. Quel giorno Marco Pusceddu avrebbe cenato a Portoscuso, poi con una comitiva di amici avrebbe deciso di chiudere la serata in famoso locale di Carbonia. Verso le due stavano percorrendo la strada di rientro a Portoscuso quando un amico avrebbe forato uno pneumatico. Quest’ultimo, raggiunta la famigerata piazzola di Flumentepido, avrebbe aspettato Marco Pusceddu per chiedergli una mano d’aiuto. Da questo momento la ricostruzione è fumosa. «Marco si sarebbe inchinato per capire cosa fosse successo, quando è stato colpito in testa con un oggetto metallico. Una violenza impressionante, che comunque non gli avrebbe fatto perdere i sensi», afferma Marco Aste, il legale che rappresenta la famiglia. Il proprietario della macchina, ex collega della coop “Sud Sardegna emergenze” anziché chiamare i carabinieri o il 118, avrebbe telefonato all’ex compagna di Pusceddu che in pochi minuti li avrebbe raggiunti nella piazzola. I due avrebbero caricato Pusceddu ferito e sanguinante in auto e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sirai, dove è arrivato alle 4,15 del mattino. Pusceddu, che non avrebbe mai perso conoscenza, racconta ai medici di un banale incidente, tanto che nessuno avvisa i carabinieri. Perché sta nascondendo l’aggressione, perché è così terrorizzato da non raccontare quella che poi diventerà un episodio fondamentale di questa storia di sangue? «Il proprietario dell’auto in panne nella piazzola di Flumentepido – aggiunge l’avvocato - ha sempre dichiarato di non essersi accorto di niente e di non aver visto nessuno perché inchinato nel portabagagli per recuperare la ruota di scorta».

Il travaglio

Marco Pusceddu è grave. Il Sirai non ha il reparto di Neurochirurgia, così viene trasferito a Cagliari, al Brotzu, dove arriva alle 9,30 e viene ricoverato con urgenza. Viene sottoposto a craniotomia, per la rimozione temporanea di una porzione del cranio per accedere al cervello. Il 4 maggio viene dimesso, ma dopo 3 giorni si ripresenta. Sta molto male a causa di un ascesso intercranico che gli fa passare 24 giorni in reparto. Dimesso il 31 maggio, dopo la convalescenza si ripresenta a Berchidda per riprendere il posto di autista di ambulanze. Ma non è più in grado di guidare e viene trasferito a Buddusò, dove il 7 agosto viene freddato con 4 proiettili da un uomo incappucciato.

