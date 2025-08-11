Omicidio del Poetto, condanna confermata per Alessio Desogus 

Condanna confermata, nessuno inasprimento di pena. Ieri la sentenza d’appello per l’omicidio di Luca Mameli, il 35enne di Capoterra ucciso con una coltellata al culmine di una rissa avvenuta al Poetto il 9 agosto del 2023.

Alessio Desogus, 22enne di Flumini, dovrà scontare 16 anni e 8 mesi di carcere, stessa condanna stabilita in primo grado. Il procuratore generale Luigi Patronaggio aveva invece chiesto alla Corte d’assise d’appello di Cagliari l’applicazione di una pena più severa a 21 anni di reclusione. In particolare, secondo l’accusa, ad Alessio Desogus non si doveva concedere lo sconto di un terzo della pena che era stato invece applicato al termine del processo di primo grado, quando l’imputato era stato riammesso all’abbreviato dopo che era caduta l’aggravante dei “futili motivi” contestati dalla Procura.

Ieri il verdetto della Corte d’assise d’appello presieduta dal giudice Massimo Poddighe (a latere Alessandro Castello) che conferma il primo giudizio: non fu un omicidio aggravato. Ora non resta che la Cassazione prima che la condanna diventi definitiva.

Il delitto era avvenuto al termine di una gara di bevute tra due gruppi di ragazzi, conclusasi con una rissa davanti a una discoteca del lungomare. L’imputato è difeso dall’avvocato Marco Spanu, mentre la madre e i fratelli della vittima si sono costituiti parte civile al processo con gli avvocati Carlo Monaldi, Marco Solinas e Stefanino Casti.

