VaiOnline
Appello.
12 agosto 2025 alle 00:54

Omicidio del Poetto, condanna confermata per Alessio Desogus 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Condanna confermata, nessuno inasprimento di pena. Ieri la sentenza d’appello per l’omicidio di Luca Mameli, il 35enne di Capoterra ucciso con una coltellata al culmine di una rissa avvenuta al Poetto il 9 agosto del 2023.

Alessio Desogus, 22enne di Flumini, dovrà scontare 16 anni e 8 mesi di carcere, stessa condanna stabilita in primo grado. Il procuratore generale Luigi Patronaggio aveva invece chiesto alla Corte d’assise d’appello di Cagliari l’applicazione di una pena più severa a 21 anni di reclusione. In particolare, secondo l’accusa, ad Alessio Desogus non si doveva concedere lo sconto di un terzo della pena che era stato invece applicato al termine del processo di primo grado, quando l’imputato era stato riammesso all’abbreviato dopo che era caduta l’aggravante dei “futili motivi” contestati dalla Procura.

Ieri il verdetto della Corte d’assise d’appello presieduta dal giudice Massimo Poddighe (a latere Alessandro Castello) che conferma il primo giudizio: non fu un omicidio aggravato. Ora non resta che la Cassazione prima che la condanna diventi definitiva.

Il delitto era avvenuto al termine di una gara di bevute tra due gruppi di ragazzi, conclusasi con una rissa davanti a una discoteca del lungomare. L’imputato è difeso dall’avvocato Marco Spanu, mentre la madre e i fratelli della vittima si sono costituiti parte civile al processo con gli avvocati Carlo Monaldi, Marco Solinas e Stefanino Casti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Chiuso nell’auto sotto il sole, il piccolo Danir non ce l’ha fatta

Olmedo, il bimbo di 4 anni si era allontanato dai genitori 
Emanuele Floris
Il caso

Non solo il botulino: polmonite emorragica fatale per la 38enne

I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Roberta Pitzalis 
Matteo Vercelli
Il caso

Il Tar blocca gli abbattimenti dei bovini decisi dall’Asl: salvi i capi sani e vaccinati

Sospese le uccisioni indiscriminate dei capi di una mandria a Orotelli 
Enrico Fresu
L’allarme

Poetto, troppe barche «Mare a numero chiuso come per le spiagge»

Le soste in rada al centro delle polemiche legate alla presenza di rifiuti in acqua 
Andrea Artizzu
Energia

«Chi distrugge la Sardegna con le pale è da cacciare»

Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana Popolare, attacca: «La Regione come Ponzio Pilato» 
Lorenzo Piras