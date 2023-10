Omicidio del pizzaiolo, altre sette misure cautelari  

Napoli. Sono accusate di avere aiutato Francesco Pio Valda a guadagnarsi la fuga, dopo che questi aveva sparato e ucciso per sbaglio un giovane che con la malavita non aveva nulla a che fare e la cui unica aspirazione era fare il pizzaiolo. Sette persone, tra parenti e amici del presunto killer, sono state arrestate ieri con l’accusa di favoreggiamento dalla Squadra Mobile di Napoli nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Francesco Pio Maimone, assassinato la notte tra il 19 e il 20 marzo sul lungomare di Napoli, mentre era in compagnia dei suoi amici. Tra questi c’è la nonna, che infilò la pistola nel water per nasconderla ai poliziotti. Con quella lite tra giovani legati a clan rivali di quartieri di Napoli, degenerata per un pestone su un paio di sneakers griffate, la vittima non c’entrava nulla. Eppure fu lui a morire, senza sapere neppure perché.

Tra le persone raggiunte da misure cautelari (4 in carcere e 3 ai domiciliari) emesse dal gip su richiesta della Dda, figurano anche la sorella del killer, Giuseppina Valda (ai domiciliari), lo zio, Giuseppe Perna (messo in carcere) e la nonna, Giuseppina Niglio (anche lei ai domiciliari). Gli altri indagati sono amici del pistolero, figlio di Ciro Valda, affiliato al clan Cuccaro deceduto in un agguato di camorra nel 2013: si tratta di Salvatore Mancini, Pasquale Saiz, Rocco Sorrentino e Alessandra Clemente (i primi tre in carcere e l’ultima ai domiciliari). Quella drammatica notte, dopo avere sparato diversi colpi di pistola, alcuni finiti in una macchina parcheggiata e uno, fatale, nel petto di Maimone, Valda (fermato il giorno dopo) venne caricato in auto e fatto scappare dai suoi amici, arrestati ieri.

