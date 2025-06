Omicidio del B&b, chiuso il dibattimento: ora la sentenza 

È stata fissata per l’8 ottobre la requisitoria in Corte d’assise del processo per l’omicidio di Gabriele Pergola, ucciso in una camera del B&b “Corte Cristina” a Quartucciu nel luglio del 2023. Quel giorno potrebbero discutere sia la pm Diana Lecca che gli avvocati di parte civile e le difese del 21enne Gabriele Cabras, accusato del delitto con l’aggravante dello scopo di rapina.

Nell’ultima udienza sono stati visionati dei filmati sottoposti a perizia tecnica, mentre non c’è stato l’esame dell’imputato. Il presidente della Corte, Giovanni Massidda, ha così rinviato a ottobre, annunciando che quel giorno – salvo imprevisti – discuteranno anche gli avvocati Mauro Massa e Fausto Argiolas (che assistono i familiari della vittima), così come il legale Giovanni Cabras (che difende l’imputato). In precedenza – come già noto – il 21enne Gabriele Cabras era stato ritenuto non solo è capace di intendere e di volere, ma ha anche con un’intelligenza superiore alla media dalla psichiatra Irene Mascia, il perito nominato dai giudici. Un’ipotesi supportata dal collega Antonio Canu (esperto della parte civile), ma contestata del tutto dallo psichiatra Diego Primavera (nominato dalla difesa) che ha ritenuto possa soffrire di una parziale infermità. Ora il dibattimento si è ormai chiuso e in autunno inizierà la discussione. (fr.pi.)

