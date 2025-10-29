Omicidio del b&b: 26 anni per Cabras 

Ventisei anni di carcere più altri tre di libertà vigilata quando la pena sarà espiata. Al termine di una camera di consiglio durata qualche ora, la Corte d’assise di Cagliari ha deciso – nella tarda mattinata di ieri – che Gabriele Cabras, 21 anni, è colpevole dell’omicidio volontario aggravato dallo scopo della rapina del 43enne quartese Gabriele Pergola, picchiato e ucciso il 31 luglio 2023 in una camera d’albergo del b&b “Corte Cristina”, a Quartucciu. Ma i giudici hanno anche riconosciuto al giovane imputato le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, evitandogli la condanna all’ergastolo che, invece, era stata sollecitata nella sua requisitoria dalla pm Diana Lecca.

La sentenza

Ieri mattina, la grande aula udienze al piano terra del Palazzo di Giustizia era affollata di familiari e amici della vittima. Erano tutti accorsi, con magliette bianche e adesivi che ricordavano il commerciante quartese, per assistere alla sentenza di primo grado del processo che vedeva imputato il ragazzo, all’epoca poco più che maggiorenne, imputato per il suo brutale omicidio. In chiusura di dibattimento la pm Lecca non aveva avuto dubbi: Gabriele Cabras avrebbe avuto da subito l’intenzione di rapinare il commerciante, portandogli via una borsa con dentro dei soldi dell’attività, e per questa ragione – dopo la promessa di un festino a base di sesso e cocaina – l’avrebbe strangolato per poi fuggire via col denaro che è stato ritrovato dai carabinieri al momento dell’arresto. L’avvocato difensore Giovanni Cabras, invece, aveva insistito nel ripetere che il suo assistito fosse fuggito con la borsa dopo l’omicidio, avvenuto come conseguenza di una violenta lite scoppiata nella stanza del b&b tra i due. Alla fine la Corte, presieduta dal giudice Giovanni Massidda (a latere il collega Roberto Cau), ha sposato la ricostruzione della Procura sul movente della rapina, ma ha comunque concesso le attenuanti generiche che hanno portato alla condanna a 26 anni. Ad assistere i familiari, commossi durante l’intero dibattimento, c’erano gli avvocati Mauro Massa e Fausto Argiolas. Tra novanta giorni verranno depositate le motivazioni della sentenza, poi la difesa potrà presentare ricorso in appello.

La vicenda

Nel corso del processo davanti alla Corte d’assise, il ragazzo era stato sottoposto a perizia dalla psichiatra Irene Mascia che non solo l’aveva ritenuto capace di intendere e di volere, ma con anche un’intelligenza superiore alla media. Il giovane e la vittima – stando alle ricostruzioni della Procura – si sarebbero incontrati prima in un locale e poi andati assieme nel bed and breakfast di via Nazionale. Qui sarebbe scoppiata la lite e il giovane si sarebbe scagliato sul 43enne, scaraventandolo a terra per poi strangolarlo con un asciugamano. Una volta ucciso, si sarebbe allontanato con la borsa contenente i soldi, ma sarebbe stato individuato grazie alle telecamere di sorveglianza della struttura e a quelle sparse in zona. I carabinieri l’avevano poi arrestato mentre camminava nelle vie di Sinnai, dov’era stato lasciato da alcuni amici che, nel frattempo, avevano anche chiamato i carabinieri. Oltre alla condanna a 26 anni di reclusione, i giudici hanno anche riconosciuto ai genitori e alla sorella della vittima una provvisionale complessiva di 130 mila euro come anticipo sul risarcimento del danno che sarà liquidato in sede civile.

