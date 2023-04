Omicidio Cuccu, il Ris nella casa 

Inviata

Terralba. Quella morte aveva destato sospetti da subito. E per chiarire i vari aspetti ieri i carabinieri del Ris di Cagliari sono arrivati nella casa di via Eleonora d’Arborea dove Giovanni Cuccu, 47enne di Quartu, il 21 febbraio scorso era stato trovato in gravissime condizioni e poi era deceduto all’ospedale Brotzu. Una fine misteriosa su cui la procura aveva aperto un’inchiesta per omicidio, al momento contro ignoti. Antonio Masala, 69 anni il finanziere in pensione che aveva ospitato l’amico nella sua casa, ha ricevuto un avviso di garanzia, un atto dovuto per consentire l’ispezione.

La storia

La morte di Giovanni Cuccu risale a un mese e mezzo fa, quando aveva trascorso una serata insieme a Masala a Terralba. Durante la notte, secondo quanto riferito dal finanziere in pensione ai carabinieri, il 47enne si sarebbe alzato dal divano (in cui dormiva) e avrebbe perso l’equilibrio cadendo pesantemente a terra. Masala lo avrebbe aiutato a tornare a dormire, poi la mattina dopo la collaboratrice domestica aveva scoperto le gravissime condizioni del 47enne. Era stato lanciato l’allarme, l’uomo era stato trasferito al Brotzu di Cagliari dove era morto il giorno successivo. Alla luce delle lesioni riscontrate, la direzione medica dell’ospedale aveva inviato una segnalazione alla procura di Oristano: le ferite potevano essere dovute anche ad azioni violente. Dubbi confermati dall’esame esterno effettuato dal consulente del magistrato che, a quel punto, aveva aperto un fascicolo per omicidio.

L’indagine