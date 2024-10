Omicidio Cozzolino: in aula l’inferno dei familiari  

Una esecuzione pianificata per conquistare il condominio olbiese “polveriera” di via Petta. Questo, secondo gli avvocati di parte civile, è stato l’omicidio di Tony Cozzolino. Ieri mattina, davanti ai giudici della corte di Assise di Sassari, gli avvocati che rappresentano i familiari della vittima hanno raccontato per oltre quattro ore la storia della eliminazione fisica di un “nemico”, che Davide Iannelli avrebbe voluto e organizzato nelle settimane precedenti l’11 marzo 2022. Nessun delitto d’impeto, nessuna legittima difesa, quindi, ma una brutale soppressione. Iannelli, 51 anni, di Cardito (Napoli) è accusato di avere provocato ustioni mortali alla vittima (quasi il 50 per cento del corpo) utilizzando della benzina. Gli avvocati di parte civile (Massimiliano Perra, Antonio Fois e Giampaolo Murrighile) sono stati durissimi: «Il dolore per la famiglia Cozzolino è stato traumatizzante, sanno che Iannelli guardava la vittima bruciare viva». L’avvocato Antonio Fois ha descritto la guerra nel condominio di via Petta, Iannelli voleva diventare il “capo” della palazzina ex Iacp. E lo stesso Iannelli, secondo Fois, guidava la “fazione” condominiale opposta a quella di Tony Cozzolino. ll penalista Giampaolo Murrighile si è concentrato sulla premeditazione: «Un agguato: Iannelli ha atteso Cozzolino sotto casa e gli è piombato alle spalle, con la bottiglietta stappata in una mano e nell’altra l’accendino. Senza alcuna pietà». È stata chiesta una provvisionale di quasi un milione e mezzo di euro. Martedì prossimo parlano le difese.

