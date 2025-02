Omicidio Cozzolino: ferocia e bugie 

Malvagità, crudeltà, bugie e una rivendicazione della eliminazione del rivale: per i giudici della Corte d’Assise di Sassari, Davide Iannelli non ha mai detto la verità sulla feroce soppressione di Tony Cozzolino: parlando con la compagna Rosa Bechere, in carcere, l’imputato ha pure fornito una prova della “autolegittimazione” dei suoi comportamenti: «Andava fatto dall’inizio, per risolvere le cose».

Sono durissime le motivazioni della sentenza che condanna al carcere a vita Iannelli per i fatti avvenuti in via Petta, a Olbia, l'11 marzo 2022.

Partendo dall’istruttoria dibattimentale i giudici rilevano la condotta di Davide Iannelli (55 anni, di Cardito, Napoli) durante il processo e le sue presunte menzogne nel raccontare quanto avvenuto davanti al condominio ex Iacp di via Petta. Cozzolino venne cosparso di benzina e avvolto dalle fiamme (innescate da Davide Iannelli con un accendino). Intanto va subito indicato il contesto del delitto, almeno per quanto descritto dalla Corte. Iannelli era in guerra permanente con Cozzolino, nel condominio ex Iacp di via Petta, anche se le tensioni tra i due non erano mai sfociate in uno scontro fisico. Il quadro cambia quando Iannelli ritiene che il rivale stia per imporsi, grazie ad una “alleanza” con altri condomini. Secondo i giudici non è vero che la vittima, prima di essere orribilmente bruciata, aveva un sasso in mano con cui aveva colpito diverse volte Iannelli.

Le bugie

Le testimonianze e due filmati, segnala la Corte, smentiscono l’ambulante campano. Nessuna legittima difesa, dicono i giudici (presidente Massimo Zaniboni), anzi Iannelli infierisce sulla vittima: «Non può minimamente dubitarsi del fatto che Iannelli abbia cosparso Cozzolino di liquido infiammabile e, immediatamente dopo, gli abbia dato fuoco utilizzando un accendino, collocandolo proprio sul volto di Cozzolino». Decisivi sono i video, dunque. La Corte ha descritto la scena documentata dai filmati, con Iannelli che vede la vittima bruciare e si allontana senza fare niente. Ferocia e crudeltà, scrivono i giudici, che non possono non portare all’ergastolo

La difesa

Per i difensori di Iannelli, i penalisti Cristina e Abele Cherchi, il caso è tutt’altro che chiuso. È caduta l’aggravante della premeditazione e i legali stanno valutando il ricorso in appello.

RIPRODUZIONE RISERVATA