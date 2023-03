Omicidio Cozzolino, cambia il giudice: Iannelli a giudizio 

Inizierà il 9 maggio in Corte d’Assise, a Sassari, il processo per l’omicidio Cozzolino. Nella tarda mattinata di ieri la gup del Tribunale di Tempio, Caterina Interlandi, ha rinviato a giudizio il campano Davide Iannelli, l’uomo accusato di avere cosparso di benzina la vittima e di averle dato fuoco. L’uccisione di Tony Cozzolino (avvenuta a Olbia, in via Salvatore Petta) risale ad un anno fa, ieri la gup di Tempio ha accolto in toto le richieste della Procura e delle parti civili (Giampaolo Murrighile, Antonio Fois e Massimo Perra). Iannelli (54 anni) si trova in carcere da un anno ed è il compagno di Rosa Bechere, la pensionata olbiese della quale non si hanno più notizie da mesi. L’udienza di ieri, nonostante un quadro probatorio pesante a carico di Iannelli (l’omicidio è stato ripreso da una telecamera) è stata combattuta, perché la difesa dell’uomo accusato di avere bruciato il rivale, l’avvocato Abele Cherchi ha presentato una raffica di eccezioni procedurali e ha contestato la stessa assegnazione del fascicolo sul delitto di via Petta alla presidente della Sezione penale del Tribunale, Caterina Interlandi.

«Processo da bloccare»

Per comprendere il significato della iniziativa del difensore di Iannelli bisogna ritornare all’ultima udienza, quella di una settimana fa. La difesa aveva ricusato il gup di Tempio Claudio Cozzella, perché la Corte d’Assise di Sassari, ancora prima della decisione sul rinvio a giudizio, aveva fissato la data di inizio del dibattimento, 9 maggio alle 9,30. Ieri si era in attesa della decisione della Corte d’Appello sulla ricusazione, ma in avvio di udienza è stato comunicato che per un impedimento di natura personale del primo gup, il fascicolo è passato alla magistrata e presidente della Sezione penale, Caterina Interlandi. Per l’avvocato Abele Cherchi un assegnazione che ha posto il problema della violazione del principio del giudice naturale. L’eccezione posta dal legale, insieme ad altre, è stata rigettata e dopo una breve discussione è arrivato il rinvio a giudizio. Cherchi aveva chiesto anche il non luogo a procedere, perché Iannelli si sarebbe difeso.

I parenti della vittima

Gli avvocati Antonio Fois e Giampaolo Murrighile ieri erano insieme ai parenti di Tony Cozzolino. Dice Murrighile «Fanno affidamento sulla magistratura, la compagna della vittima, Magdalena, mi ha detto che vuole giustizia per l’uccisione del padre di suo figlio». I familiari di Cozzolino erano preoccupati, perché con la misura cautelare in scadenza, in caso di rinvio del processo, Iannelli sarebbe potuto uscire dal carcere.