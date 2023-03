Omicidio Cerciello Rega,  la Cassazione azzera tutto: processo d’appello da rifare  

Roma. Un nuovo processo d’appello che potrebbe portare a uno sconto di pena per i due imputati. L’ha disposto la Cassazione, annullando con rinvio alla corte d'Assise d'appello di Roma il procedimento per Lee Elder Finnegan e Gabriele Natale Hjorth, accusati della morte del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso con 11 coltellate il 26 luglio del 2019 a Roma, vicino a piazza Cavour.

I giudici della Suprema Corte hanno disposto un processo bis di secondo grado, chiedendo ai giudici di piazzale Clodio di valutare le aggravanti per Elder, in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, mentre per quanto riguarda Hjorth per l'accusa di concorso in omicidio. Il nodo, in particolar modo per la posizione di Elder, autore materiale dell'omicidio, è legato alla sua presunta consapevolezza del fatto di aver aggredito dei carabinieri e, in particolare, al giallo legato al tesserino di riconoscimento. Il secondo processo d’appello si terrà nei prossimi mesi, dopo che gli ermellini avranno depositato le motivazioni della pronuncia.

Gli imputati hanno accolto la decisione dei Supremi giudici con soddisfazione. Soprattutto la posizione di Hjorth, condannato a 22 anni, potrebbe alleggerirsi anche in termini di condanna. «Dopo quattro anni, svegliandomi ho provato sollievo anche se mi rendo conto che la strada per ottenere la libertà è ancora molto lunga», ha detto ai suoi difensori commentando la sentenza. Il giovane è «scoppiato in lacrime» alla notizia aggiungendo di essere «felice anche per la sua famiglia», senza però dimenticare «la famiglia del vicebrigadiere, cui mi sono sempre sentito vicino».

Dal canto suo Elder, condannato in appello a 24 anni e che ieri ha incontrato i genitori in carcere, ha detto ai legali che «finalmente sta emergendo la verità» e che «si poteva capire da subito cosa era successo: non sapevo che Cerciello fosse un carabiniere». Sul punto i giudici di appello, nelle motivazioni della prima sentenza, affermano che «è corretto sostenere che Elder avesse avuto piena contezza del significato della parola “carabinieri”, più volte pronunciata sia da Cerciello che dal suo collega Varriale, e che la avesse udita con chiarezza e ritenuta pienamente rispondente al vero».

