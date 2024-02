Omicidio Carai, in aula il racconto della guardia medica 

«Ricevetti la chiamata dal 118, dissero che c’era una persona da visitare. Quando arrivai sul posto era molto buio, il corpo era supino, con l’addome aperto da sotto l’ombelico sino allo sterno». Le parole sono quelle pronunciate ieri da Antonella Fiori, guardia medica in servizio la notte del 27 agosto 2021 ad Orune. Intervenne in “Su comunale e Susu” per constatare il decesso di Mauro Antonio Carai, 74 anni. Il medico parlò subito di decesso «per maleficio» attorno alla mezzanotte, «non lo toccai, nessuno lo toccò, perché non era necessario, era evidentemente morto». Ucciso con estrema ferocia con almeno 37 coltellate nelle campagne di Orune. Accusati dell’omicidio davanti alla Corte d’assise di Nuoro, i gemelli Giuseppe e Maoro Contena, 52 anni (difesi da Luigi Esposito, Nicola Caricaterra e Stefano Zoccano). I difensori ieri si sono opposti all’acquisizione della consulenza del medico legale Vindice Mingioni, prodotta dal pm Riccardo Belfiori. Medico che nel frattempo stette male, e attualmente non può testimoniare in aula. La sua consulenza venne prelevata dal pc con la sua autorizzazione. Un atto che anche per gli avvocati di parte civile, Pasquale Ramazzotti e Lorenzo Soro, è legittimo. Così ha deciso anche la Corte.

RIPRODUZIONE RISERVATA