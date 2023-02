Omicidio Carai, gemelli a processo 

Quando i giudici della Corte d’assise di Nuoro presieduta da Elena Meloni (a latere Alessandra Ponti) fanno ingresso nell’aula del Tribunale, Maoro e Giuseppe Contena, non ci sono. Nella prima udienza pubblica, i due gemelli di Orune imputati per l’omicidio di Mauro Antonio Carai, 74 anni, compaesano assassinato con oltre 35 coltellate tra il 27 e il 28 agosto di due anni fa a “Su Cumonale ’e susu”, hanno preferito non comparire e restare nella loro cella. Ci sono invece i familiari della vittima, i figli e i cognati. Appoggiati alla balaustra dell’aula che divide il pubblico dalle parti processuali, ascoltano le eccezioni sollevate dai difensori degli imputati, e attendono. Dopo un’ora di camera di consiglio la risposta alle eccezioni è senza appello: «La Corte rigetta».

Prove valide

C’è subito tensione quando i legali degli imputati, Luigi Esposito e due avvocati romani Stefano Zoccano e Nicola Caricaterra, ripropongono un’eccezione di nullità e inutilizzabilità delle prove acquisite dai carabinieri il primo settembre 2021 nella perquisizione fatta negli ovili dei Contena che portò alla luce tracce del sangue della vittima repertata nelle auto e in alcuni abiti (due t-shirt e un jeans) degli imputati. Eccezione reiterata dopo che già in fase di indagini prima, tramite il gip, poi davanti al Riesame, in seguito in Cassazione, e infine il gup durante il rinvio a giudizio l’avevano tutti rigettata. Ma per l’avvocato Esposito «quelle perquisizioni furono fatte alla ricerca di armi e diedero esito negativo». Insomma furono un pretesto e «i successivi prelievi delle tracce ematiche nelle auto con il seguente sequestro non fu fatto con le garanzie di legge». Quindi sono nulle e inutilizzabili. Non solo, l’avvocato Calcaterra ha anticipato una richiesta di «inutilizzabilità» anche delle intercettazioni. Ben diversa la prospettazione del pm Riccardo Belfiori e degli avvocati di parte civile Pasquale Ramazzotti e Lorenzo Soro, aderente alle argomentazioni di rigetto già emesse dai precedenti giudicati.

La fuga

Il pm ha ricordato che al momento delle perquisizioni Maoro si diede alla fuga, mentre il fratello Giuseppe «fu regolarmente avvisato della possibilità di farsi assistere da un avvocato. L’atteggiamento sospetto ha fatto sì che i carabinieri trovassero le tracce di un altro delitto»: l’omicidio. Sottolineando che «una cosa sono i rilievi, ben altra gli accertamenti fatti successivamente con le garanzie di legge. La lettura della difesa - ha concluso - è quantomeno lacunosa ed errata». Anche la parte civile ha difeso in maniera decisa l’operato dei militari: «Ben hanno fatto ad intervenire subito perché in questo processo ci sono tracce di tentativi di inquinamento delle prove».