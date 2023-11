Prove schiaccianti e un impianto accusatorio solido. La Procura di Frosinone ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per Roberto Toson e suo figlio Mattia accusati di avere assassinato il 19enne Thomas Bricca con un colpo di pistola esploso da uno scooter la sera del 30 gennaio scorso nel centro storico di Alatri, per vendicare due risse avvenute nei giorni precedenti e alle quali il ragazzo non aveva partecipato. Il processo è fissato il 2 febbraio .