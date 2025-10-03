Omicidio Ara, Unali non è colpevole 

Due fucilate alle spalle, davanti all’ingresso della casa della madre. Alessio Ara, il 15 dicembre del 2016, è stato ucciso così. Adesso l’omicidio dell’operaio di Ittireddu (37 anni) è di nuovo un caso senza colpevoli e senza movente. La Corte di Cassazione, è la seconda volta che succede, ha infatti annullato con rinvio la condanna all’ergastolo dell’allevatore di Mores, Vincenzo Unali (67 anni). La Suprema Corte ha accolto la richiesta del penalista Pietro Diaz e annullato la sentenza della Corte di Assise d’Appello di Cagliari. Per il delitto di Ittireddu, si riparte da zero e ci sarà un nuovo processo, sempre davanti ai giudici di secondo grado. La sentenza della Cassazione apre un vero caso giudiziario. Infatti si parla di una vicenda con cinque sentenze già pronunciate e un nuovo procedimento, il quarto processo che si celebra sul delitto. La prima decisione dei giudici risale al 2020, quando a Sassari, a Vincenzo Unali era stata inflitta la condanna del carcere a vita. L’uomo, dopo l’istruttoria dibattimentale di primo grado, venne riconosciuto colpevole di avere ucciso Alessio Ara che, stando agli atti, corteggiava una delle sue figlie. La ragazza, sempre stando alle carte del processo, era già sentimentalmente legata a un altro giovane, molto vicino, anche per ragioni di lavoro, all’imputato. La donna, sentita più volte nel processo, ha sempre escluso categoricamente la circostanza.

Processo infinito

In primo grado venne accolta la tesi del pm Giovanni Porcheddu e dei legali di parte civile, Luigi Esposito e Ivan Golme. Queste le parole di Esposito: «Gli investigatori hanno fatto un lavoro straordinario, sono andati a fondo». La sentenza è stata poi confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di Sassari, ma la Cassazione nel maggio del 2023 ha annullato tutto e disposto un nuovo processo. Alla fine del 2024 seconda condanna all’ergastolo. Giovedì sera, la Cassazione ha cancellato anche l’ultima sentenza e così si riparte dalla Corte d’Assise di Appello.

Il Dna sul fucile

Ora bisognerà attendere le motivazioni della decisione della Cassazione per comprendere a fondo le ragioni della sentenza. Ma il penalista Pietro Diaz ha sempre puntato sulla non corretta (secondo il legale) valutazione delle circostanze a carico di Unali. In particolare la traccia di Dna trovata in uno straccio che, ritiene il pm, sarebbe stato usato per avvolgere l’arma del delitto. In pratica non sarebbe stata fatta una perizia con tutti i crismi per accertare se il profilo genetico fosse quello di Vincenzo Unali.

