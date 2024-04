Omicidio, annullato l’ergastolo a Fois 

Clamoroso in Cassazione. La prima sezione della Corte Suprema ha cassato con rinvio la sentenza emessa il 19 luglio 2023 dalla Corte d’assise d'appello di Cagliari che confermava la condanna all'ergastolo, emessa nel 2022 dalla Corte d’Assise, nei confronti di Fabio Fois, l’allevatore di 59 anni, originario di Loceri ma residente a Girasole, unico imputato dell’omicidio di Fabio Longoni, avvenuto il 22 novembre 2017 a pochi passi dall’ovile di Niu Abila, località a valle di Villagrande. Ieri pomeriggio i giudici hanno accolto la richiesta dell’avvocato di Fois, Marcello Caddori, rinviando ad altra sezione della Corte d’assise d'appello per la parziale rinnovazione dell'istruttoria.

La ricostruzione

Il movente del delitto, come ricostruito in fase dibattimentale dall’ex procuratore di Lanusei, Biagio Mazzeo, sarebbe una vendetta per il furto di due asinelli compiuto nel 2016 e ammesso da Daniele Conigiu, socio di Longoni, rimasto ferito nell’agguato. Fois si era appostato lungo la strada sulla quale erano passati in auto i due presunti ladri e aveva sparato. Secondo l’impianto accusatorio è stata un’intercettazione ambientale del luglio 2018 a incastrare Fois: l’indagato parlava con un amico all’interno della sua auto e raccontava alcuni particolari dei momenti successivi all’agguato, dopo che le vittime erano scappate a piedi e lui si era impossessato dell’Audi A3 di Conigiu per dileguarsi. Il 13 luglio 2022 la Corte d’assise di Cagliari aveva accolto la ricostruzione della Procura di Lanusei e inflitto all’imputato l’ergastolo, la pena chiesta dal pm Mazzeo, che aveva coordinato le indagini delegate ai carabinieri della compagnia di Lanusei. Il 21 luglio 2023 il presidente della Corte d’assise d’appello, Massimo Costantino Poddighe, dopo un’ora e mezza di camera di consiglio, seguita alle repliche del procuratore generale Luigi Patronaggio e del difensore Caddori, aveva letto il dispositivo della sentenza che confermava il verdetto di primo grado.

L’ipotizzata vendetta

Fabio Fois, sempre secondo l’accusa, aveva cercato i suoi asinelli anche con l’ultraleggero di un amico. A conferma che teneva particolarmente ai due somari che gli erano stati rubati da Fabio Longoni e Daniele Conigiu. La Corte d’assise d’appello non ha dubitato che il proposito vendicativo, sorto in Fois una volta appreso che Longoni e Conigiu gli avevano rubato gli asinelli, fosse rimasto fermo. Ma i giudici romani, dopo cinque ora di camera di consiglio, hanno clamorosamente cassato quella sentenza.

