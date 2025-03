Omicidio al pub, perizia su Yari Fà 

Sarà eseguita la perizia psichiatrica sul 20enne Yari Fà, il giovane accusato di aver sferrato la coltellata fatale al petto che, a giugno dello scorso anno, ha ucciso Fabio Piga, l’ex carabiniere si trovava al Donegal. Lo ha deciso il Gup del Tribunale, Luca Melis, davanti al quale si sta celebrando il processo con rito abbreviato, dopo la richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero Marco Cocco. Accogliendo le richieste condivise sia dal pm che dai difensori, Pier Andrea Setzu e Sara Battolu, oltre che dell’avvocato Paolo Pilia, che si è costituito in giudizio per la famiglia in qualità di parte civile, il giudice ha rinviato l’udienza al 9 aprile per nominare un perito che esaminerà il ragazzo.

Il drammatico fatto di sangue era avvenuto nel pub di via Caprera, nel quartiere Stampace: dopo una discussione, avvenuta nel bagno del locale, l’imputato aveva sferrato un fendente in pieno petto con coltello da bistecca trovato sul posto. Una ferita fatale per l'ex militare dell'Arma, ora impiegato presso una grossa azienda, conosciuto anche per occuparsi della sicurezza del pub. Il 37enne aveva perso molto sangue e tutti i soccorsi degli amici e delle persone presenti erano stati vani, prima si era accasciato e poi aveva perso i sensi.

L’indagine della Procura ha sondato tutte le piste, concludendo che sarebbe stato un delitto d’impeto. Per questa ragione l’accusa è stata quella di omicidio volontario non aggravato che ha consentito alla difesa di chiedere l’abbreviato.

