Omicidio al pub, il 20enne non era del tutto in sé 

Una parziale incapacità di intendere e di volere, presente anche al momento del delitto, ma anche un’elevata pericolosità sociale del ragazzo. È questo l’esito della perizia psichiatrica eseguita dall’esperto nominato dal giudice del Tribunale su Yari Fà, il 20enne accusato di aver sferrato la coltellata al petto dell’ex carabiniere Fabio Piga, ucciso a giugno dello scorso anno all’interno del pub Donegal. L’ex militare sarebbe stato lì come addetto alla sicurezza: era intervenuto nel bagno del locale perché riteneva si stesse consumando della droga, ma è stato colpito con un coltello da bistecca nel corso di un litigio con giovane.

La perizia

Dopo la richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero Marco Cocco, titolare delle indagini, il giudice Luca Melis aveva accolto l’istanza di celebrare il processo con il rito abbreviato, sollecitata dai difensori Pier Andrea Setzu e Sara Battolu. Sia i difensori che il pubblico ministero, così come l’avvocato di parte civile Paolo Pilia che assiste la famiglia, avevano però concordato che il giovane – con già una nutrita documentazione sanitaria – fosse prima sottoposto a perizia, così da accertarne sia le condizioni di punibilità che la capacità di comprendere le varie fasi del processo. Il giudice Melis ha così nominato lo psichiatra Diego Primavera che, ieri mattina, ha illustrato in udienza l’esito della sua perizia. Il ragazzo – stando all’esperto – è risultato non del tutto capace di intendere e di volere, ma è stata anche accertata la sua pericolosità sociale. Può dunque partecipare al processo ma, in caso di condanna, la pena dovrà tener conto di quanto emerso nella perizia.

La tragedia

Il drammatico fatto di sangue era avvenuto nel pub di via Caprera, a Stampace: l’ex carabiniere era entrato nel bagno del locale, ritenendo si stesse consumando della droga. Da lì sarebbe nato il diverbio con Yari Fa sfociato con il fendente in pieno petto inferto dal ragazzo con un coltello da bistecca, trovato casualmente su un tavolo. Una ferita fatale per l'ex militare: nonostante i soccorsi degli amici e delle persone presenti erano stati vani, il 37enne si era prima accasciato e poi aveva perso i sensi. Inutili anche i tentativi di rianimarlo da parte del 118. L’indagine del pm Marco Cocco ha sondato tutte le piste, concludendo che si sarebbe trattato di un delitto d’impeto. Per questo ha contestato l’omicidio volontario non aggravato che ha permesso alla difesa di ottenere l’abbreviato. In caso di condanna avrà lo sconto di un terzo della pena, più l’ulteriore eventuale riduzione per quanto riscontrato dalla perizia psichiatrica.

RIPRODUZIONE RISERVATA