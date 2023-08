Omicidio al Poetto, oggi il funerale della vittima 

«E tu sarai sempre qui tra i ricordi più cari, più belli, più preziosi custoditi per sempre nei nostri cuori». Sono le parole dei familiari più stretti di Luca Mameli, il 35enne ucciso con una coltellata nella notte di mercoledì, nell’annunciare il funerale del loro caro: oggi, alle 16,30 nella chiesa di San Francesco a Capoterra, saranno in tantissimi a dare l’ultimo saluto a una persona definita da tutti «speciale». E i parenti, la mamma, la sorella e i due fratelli su tutti, ringraziano «gli amici e la comunità per le amorevoli manifestazioni d’affetto e di vicinanza».

L’omicidio ha sconvolto perché avvenuto in un luogo che dovrebbe essere di divertimento, tra i numerosi locali notturni del lungomare del Poetto quartese, e perché all’origine ci sarebbe stata una gara, una scommessa su chi sarebbe stato capace di bere più alcolici. Poi, tra i due gruppi (quello della vittima e quello dell’accoltellatore, ora in carcere, Alessio Desogus, 21 anni di Flumini, individuato dalla Squadra Mobile) è nata una discussione finita in tragedia con il giovane che ha colpito con un coltello Mameli. «Non volevo ucciderlo ma spingerlo via. La lama è scattata improvvisamente. Sarà un peso che mi porterò dentro per tutta la vita», ha detto il 21enne a pm e gip. Il coltello non è stato mai ritrovato. (m. v.)

