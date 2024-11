Omicidio al Margine Rosso, il responsabile bloccato alla frontiera 

Ventimiglia. Un sudanese di 34 anni, David Jhonny Moahmmed, accusato dell’omicidio di Fabrizio Statzu avvenuto al Margine Rosso nel 2017, è stato arrestato dagli agenti della polizia di frontiera di Ventimiglia, durante normali controlli alla stazione ferroviaria. Era ricercato in ambito internazionale dopo essere evaso lo scorso 19 ottobre dalla residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) di Bari.

L'uomo era sprovvisto dei documenti. In seguito ad accertamenti tramite le impronte digitali e le banche dati, i poliziotti hanno scoperto che lo straniero era responsabile di numerosi reati, tra i quali l'omicidio commesso in Sardegna sette anni fa. All’epoca Moahmmed viveva nell’Isola, ed era stato coinvolto in una lite con Statzu, cameriere cinquantunenne originario di Uras che, in fase di separazione dalla moglie, aveva trovato una sistemazione provvisoria in una roulotte parcheggiata nell’area attrezzata dell’ex campeggio sul lungomare quartese.

Da quanto era emerso dalle indagini successive all’omicidio e dal processo, il giovane sudanese aveva aggredito Statzu con una spranga e poi, quando era a terra, gli era passato sopra con la sua stessa auto, uccidendolo. Ma i giudici lo avevano poi ritenuto incapace di intendere e di volere (e per questo l’avevano assolto): pare che fosse in stato confusionale, tra le altre cose aveva detto di aver visto la Madonna intrappolata nella roulotte di Statzu. L’uomo era stato comunque sottoposto a una misura di sicurezza detentiva nel Rems del capoluogo pugliese, ma da lì ha fatto perdere le proprie tracce. A Ventimiglia, nell'ambito dei servizi sulla zona di confine, è stato possibile fermare e identificare l'uomo, considerato di elevata pericolosità sociale, e ricondurlo nella struttura da cui era di recente fuggito.

