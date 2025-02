Omicidio aggravato, rischia l’ergastolo 

I componenti della giuria popolare sono stati selezionati e hanno giurato nei giorni scorsi, completando così la composizione della Corte d’Assise che sarà presieduta dalla giudice Lucia Perra affiancata dal collega Roberto Cau. Questa mattina, dunque, prenderà il via il dibattimento del processo che vede Igor Sollai, l’autotrasportatore 43enne accusato del femminicidio della moglie Francesca Deidda, la 42enne uccisa nella sua casa di San Sperate il 10 maggio scorso. La donna sarebbe stata assalita la sera, mentre riposava sul divano, con una raffica di martellate alla testa che non le hanno dato scampo. L’imputato, per il quale è stato chiesto il giudizio immediato, rischia una condanna all’ergastolo.

Il dibattimento

La contestazione mossa dal pubblico ministero Marco Cocco, titolare delle indagini affidate ai carabinieri, è quella di omicidio pluriaggravato dalla premeditazione dai motivi futili e abietti: l’autotrasportatore avrebbe ucciso la moglie per evitare il peso economico della separazione, ma anche per incassare i soldi di un’assicurazione sulla vita da 100mila euro che i due coniugi avevano reciprocamente sottoscritto. Finito in carcere lo scorso 22 novembre, Sollai per mesi aveva raccontato che Francesca Deidda si fosse allontanata volontariamente, proclamandosi innocente e impugnando – con i difensori Carlo Demurtas e Laura Pirarba – l’ordinanza di custodia cautelare sia al Riesame e che in Cassazione. Poi, quando gli investigatori avevano ormai raccolto una montagna di gravissimi indizi a suo carico, il 43enne ha deciso di confessare il delitto. A causa delle imputazioni la difesa non ha potuto accedere a riti alternativi, visto che la norma prevede il dibattimento in Assise per i reati puniti con la pena massima dell’ergastolo. Non è escluso che gli avvocati oggi acconsentano l’immediata produzione del fascicolo dell’accusa, riducendo al massimo i tempi dell’istruttoria, così da poter chiedere le generiche per il comportamento processuale e scongiurare così l’ipotesi del carcere a vita. Oggi, dunque, si capirà quale sarà la strategia difensiva.

I gravi indizi

Già prima della confessione a inchiodare l’autotrasportatore c’era una sfilza interminabile di gravi indizi. Francesca Deidda era sparita nel nulla il 10 maggio dell’anno scorso e i suoi resti erano stati trovati il 18 luglio in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito, ai margini della vecchia Statale 125. I carabinieri avevano seguito le tracce del Gps del furgone che Sollai utilizzava per lavoro, arrivando a circoscrivere l’area delle ricerche nella zona dell’antico ponte romano. Dal giorno della scomparsa al 31 maggio, il 43enne avrebbe usato il telefonino della moglie per spedire messaggi e convincere amici e colleghi che la donna fosse ancora in vita, ma avrebbe anche usato la piattaforma telematica per sostituirsi a lei e licenziarsi dal call center nel quale lavorava. Proprio quelle dimissioni improvvise avevano insospettito le colleghe che avevano deciso di inviare un “messaggio trappola”, allarmando poi il fratello che aveva presentato la denuncia di scomparsa. Da quando Sollai ha saputo dell’indagine, il telefono della moglie si è spento per sempre.

Le indagini

La 42enne è stata uccisa mentre riposava sul divano con una serie di martellate alla testa, poi il corpo è stato abbandonato nei boschi lungo l’ex Orientale sarda. I carabinieri hanno così scoperto che l’imputato avrebbe sostituito la gommapiuma del divano, venduto le auto, comprato il borsone dove sono stati trovati i resti, acquistato con il bancomat delle piante usate poi per provare a nascondere il cadavere (erano stati trovati a poche decine di metri dal corpo i vasi con i codici a barre). Solo quando la Cassazione ha rigettato il ricorso ha deciso di confessare, dicendo al pm di aver lanciato in mare da un ponte l’arma del delitto e il telefono. Non sono mai stati ritrovati. E oggi, chiuse le indagini in tempi record, Igor Sollai compirà in Assise per l’avvio del processo. Il fratello di Francesca Deidda si costituirà parte civile con l’avvocato Gianfranco Piscitelli.

RIPRODUZIONE RISERVATA